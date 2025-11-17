Brasile, Antony sogna il Mondiale: "L'ho già fatto e voglio esserci di nuovo. Lavorerò tanto"

Antony ha un sogno ben definito: partecipare al prossimo Mondiale con la nazionale brasiliana. Il suo ritorno al Betis è nato anche con questo obiettivo, consapevole che in Andalusia avrebbe trovato continuità, minuti e una vetrina ideale per tornare sotto i riflettori della Seleção. Non convocato da Carlo Ancelotti per le amichevoli di novembre, l’esterno verdeoro potrebbe comunque essere preso in considerazione in vista della grande competizione dell’estate prossima.

Da quando è tornato nella Liga è sempre partito titolare, e nulla lascia pensare che questa realtà possa cambiare nei prossimi mesi. Le statistiche parlano per lui: sei gol e due assist tra campionato ed Europa League, numeri che lo avvicinano alla sua miglior versione. I nove gol e cinque assist firmati nella seconda metà della scorsa stagione potrebbero presto essere superati. Il suo miglior alleato è Manuel Pellegrini, che gli ha garantito fiducia, titolarità e libertà tattica dopo un avvio complicato, segnato dall’assenza di preparazione estiva. La trasformazione è evidente: Antony ricorda sempre più il giocatore brillante che aveva conquistato Heliópolis, e le sue giocate stanno tornando decisive. Da qui vuole costruire il suo biglietto per il Mondiale.

In un’intervista recente a Diario AS, l'ex Ajax e Manchester United aveva ribadito la sua ambizione: "Indossare la maglia della nazionale è sempre un sogno. Ho già giocato una Coppa del Mondo e sogno di farlo di nuovo. Lavoro tanto e continuerò a farlo". La concorrenza è feroce: Vinicius, Rodrygo, Matheus Cunha, Estevão e molti altri. Ma il sogno di Antony resta intatto, così come la sua determinazione.