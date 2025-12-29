Parigi è una seconda casa per Marquinhos: "Ho avviato le pratiche per la cittadinanza"

Capitano storico del Paris Saint-Germain, Marquinhos guarda ora oltre il campo e avvia un passo importante nella sua vita personale: ottenere la cittadinanza francese. Intervistato da RTL, il difensore brasiliano ha rivelato che la richiesta è stata già avviata da sua moglie, Carol Cabrino, e che lui stesso segue l’iter con grande attenzione. "È un modo per simboleggiare tutto quello che la Francia e Parigi mi hanno dato", ha spiegato il giocatore, sottolineando come i suoi tredici anni passati nella capitale francese e la nascita dei figli a Parigi abbiano consolidato il suo legame con la città.

Arrivato a Parigi dalla Roma dopo una sola stagione in Italia, Marquinhos ha costruito una vera e propria storia d’amore con il club e con la città. Dopo anni di delusioni europee, la consacrazione è arrivata con la Champions League della scorsa stagione, seguita dalla Coppa Intercontinentale, titoli che hanno coronato la sua carriera parigina. Con 504 presenze con la maglia del PSG, detiene il record di partite giocate con il club ed è legato al Paris Saint-Germain fino a giugno 2028.

Il futuro di Marquinhos sembra ormai profondamente legato a Parigi anche al di fuori del campo. "Perché non continuare a vivere qui? Ci sono molte cose da valutare, quanti anni giocherò ancora e come sarà la mia vita dopo la carriera", ha aggiunto, aprendo la porta a un futuro stabile nella capitale francese. Tra famiglia, integrazione e passione sportiva, il brasiliano sta preparando un nuovo capitolo della sua vita a Parigi, consolidando il suo ruolo di leggenda del club e il legame con la città che ormai considera casa.