Arsenal, Martinelli determinato a rimanere e riprendersi il posto: di addio non si parla

Gabriel Martinelli è determinato a restare all'Arsenal quest'estate per lottare per il proprio futuro sotto la guida di Mikel Arteta, confermando il suo fortissimo legame con l'Arsenal, fa sapere Football Insider. Nonostante i vertici dei Gunners stiano valutando una sua possibile partenza per far quadrare i conti, l'ala brasiliana non ha alcuna intenzione di lasciare il club del nord di Londra durante la prossima finestra di mercato. L'ex talento dell'Ituano entrerà nell'ultimo anno di contratto proprio nei prossimi mesi, una situazione che alimenta inevitabilmente le speculazioni, ma Martinelli è pronto a dare tutto per dimostrare il suo valore e riconquistare il posto da titolare fisso perso recentemente.

Martinelli: "Voglio dimostrare che sono io il titolare"

Il periodo attuale è particolarmente impegnativo per l'attaccante, che dall'inizio della stagione 2025-26 ha collezionato appena nove partenze dal primo minuto in Premier League. Il calo di produttività è confermato dai numeri: la sua media di gol e assist per 90 minuti è leggermente diminuita rispetto all'anno scorso, così come le occasioni create, passate da 1,57 a 0,96 a partita. "Voglio dimostrare chi sono e riprendermi il mio posto", sembra essere il mantra del giocatore, consapevole di dover invertire questo trend statistico per convincere definitivamente l'ambiente.

Decisivo in Champions con l'assist-partita

Nonostante le difficoltà in campionato, Martinelli ha recentemente ricordato a tutti la sua classe sul palcoscenico europeo. Arteta ha elogiato il suo "momento di magia" dalla panchina contro lo Sporting CP, dove ha fornito l'assist decisivo per il gol vittoria di Kai Havertz. Il messaggio perfetto per convincere il tecnico.