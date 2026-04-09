Si addensano le nubi su Toney: dopo le ultime dichiarazioni, rischia un anno di squalifica

L'attaccante dell'Al-Ahli e della nazionale inglese, Ivan Toney, rischia una pesantissima squalifica che potrebbe tenerlo lontano dai campi fino a 12 mesi, compromettendo la sua attività fino alla fine del 2026. Sebbene la federazione non abbia ancora confermato ufficialmente l'entità della sanzione, fonti vicine all'indagine suggeriscono che le accuse siano legate a nuove violazioni delle norme sulle scommesse. La situazione è precipitata dopo la sfida tra Al-Fayha e Al-Ahli, durante la quale Toney ha lanciato una critica feroce contro l'arbitraggio per due rigori solari negati, attirando immediatamente l'attenzione del Comitato Disciplinare.

Il consulente legale Salman Al-Ramali ha sottolineato che simili dichiarazioni mettono a repentaglio sia la reputazione personale del giocatore che il prestigio della Saudi Pro League. "In base all'articolo 5/50 dei regolamenti della Federcalcio saudita, le sanzioni per tali infrazioni possono includere una squalifica fino a un anno e una multa che può raggiungere i 300.000 riyal", ha spiegato l'esperto. Lo sfogo post-partita, unito alle ombre sulle scommesse, rischia quindi di trasformarsi in un vero e proprio capolinea sportivo per il centravanti britannico nel breve termine.