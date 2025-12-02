Argentina, si è completato il quadro dei quarti di finale: Racing ultima semifinalista

Racing Avellaneda in semifinale del Torneo Clausura in Argentina. La Amcademia ha avuto la meglio del Tigre ai calci di rigore, dopo che non sono bastati nemmeno i supplementari a schiodare le due squadre dallo 0-0. Partita che era terminata in 9 contro 10 per le espulsioni di Arias per il Tigre; di Martirena Torres e Sosa per il Racing. Dal dischetto decisivi gli errori di Cardona e Laso.

Questa è il quadro completo dei quarti di finale:



Boca Juniors - Argentinos Juniors 1-0

Racing - Tigre 0-0 (4-2 dcr)

Barracas Central - Gimnasia LP 0-2

Central Cordoba - Estudiantes 0-1

Questi gli accoppiamenti delle semifinali:



Boca Juniors - Racing

Gimnasia LP - Estudiantes