Arteta: "Il titolo? Corsa iniziata dal primo giorno di preparazione. Ma alla fine conta il percorso"

Alla vigilia della trasferta di sabato contro il Burnley, Mikel Arteta ha parlato in conferenza stampa del momento dell’Arsenal, reduce da otto vittorie consecutive in tutte le competizioni, e ha fatto il punto sugli infortuni. "Non ci sono novità particolari - ha spiegato -. Martinelli è ancora out, per Saliba vedremo dopo l’allenamento pomeridiano. Gli altri stanno migliorando, ma non sono ancora disponibili. Credo che questa gara arrivi troppo presto per Martinelli".

Sulle condizioni di Havertz, Madueke, Odegaard e Gabriel Jesus, Arteta ha aggiunto: "Alcuni potrebbero tornare presto, ma dipenderà dall’evoluzione e dalla sosta per le nazionali. Dopo la pausa qualcuno rientrerà". Il tecnico spagnolo ha poi sottolineato l’importanza di mantenere l’intensità: "Dobbiamo conservare la stessa concentrazione e ambizione mostrate finora. Ogni partita presenta sfide diverse, e quella contro il Burnley sarà durissima: la squadra di Scott Parker è ben organizzata e difficile da battere".

Sulla competitività del campionato: "Il livello cresce ogni anno. I club sono meglio strutturati, le decisioni più accurate, i giocatori sempre più forti. I margini sono minimi". Infine, Arteta ha parlato del gruppo e del futuro: "Gestire le delusioni dei giocatori che non giocano è la parte più difficile, ma serve equilibrio e spirito di squadra. La corsa al titolo? Per me inizia dal primo giorno di preparazione. Dobbiamo concentrarci sul percorso, non solo sull’obiettivo finale".