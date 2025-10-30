Arteta si coccola il 15enne Dowman: "Qualità straordinarie, per lui tutto è naturale e normale"

Mikel Arteta non ha nascosto l’orgoglio e l’emozione per la prova del giovanissimo Max Dowman, protagonista nella vittoria dell’Arsenal contro il Brighton in EFL Cup. A soli 15 anni e 302 giorni, l’esterno offensivo è diventato il più giovane titolare nella storia del club, confermando sul campo il talento che da tempo entusiasma l’ambiente dei Gunners.

"Con lui ottieni solo un piccolo sorriso", ha raccontato Arteta dopo il match. "Per lui tutto è naturale, tutto è normale. È questo il suo segreto: non fa mai rumore, gioca con coraggio e determinazione. A 15 anni mostra una qualità straordinaria". L’allenatore spagnolo ha elogiato la serenità e la maturità con cui il ragazzo ha affrontato una sfida di alto livello: "Gli ho detto che avrebbe giocato e ha reagito come se fosse la cosa più semplice del mondo. È impressionante vedere un ragazzo così giovane essere così lucido e sicuro di sé".

Dowman, già protagonista in Premier League ad agosto contro il Leeds, ha brillato anche contro il Brighton, risultando il migliore per dribbling (5), falli subiti (4) e duelli vinti (9). Arteta ha poi invitato alla cautela: "Sta succedendo tutto molto in fretta. Dobbiamo incoraggiarlo a continuare su questa strada, ma anche proteggerlo. È un talento speciale, ma serve equilibrio". Il tecnico ha infine celebrato il successo dell’intero vivaio: "Vedere ragazzi come Dowman, Harriman-Annous, Nwaneri e Saka decidere una partita così è qualcosa di unico per il club".