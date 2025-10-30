Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Arteta si coccola il 15enne Dowman: "Qualità straordinarie, per lui tutto è naturale e normale"

Arteta si coccola il 15enne Dowman: "Qualità straordinarie, per lui tutto è naturale e normale"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:42Calcio estero
Michele Pavese

Mikel Arteta non ha nascosto l’orgoglio e l’emozione per la prova del giovanissimo Max Dowman, protagonista nella vittoria dell’Arsenal contro il Brighton in EFL Cup. A soli 15 anni e 302 giorni, l’esterno offensivo è diventato il più giovane titolare nella storia del club, confermando sul campo il talento che da tempo entusiasma l’ambiente dei Gunners.

"Con lui ottieni solo un piccolo sorriso", ha raccontato Arteta dopo il match. "Per lui tutto è naturale, tutto è normale. È questo il suo segreto: non fa mai rumore, gioca con coraggio e determinazione. A 15 anni mostra una qualità straordinaria". L’allenatore spagnolo ha elogiato la serenità e la maturità con cui il ragazzo ha affrontato una sfida di alto livello: "Gli ho detto che avrebbe giocato e ha reagito come se fosse la cosa più semplice del mondo. È impressionante vedere un ragazzo così giovane essere così lucido e sicuro di sé".

Dowman, già protagonista in Premier League ad agosto contro il Leeds, ha brillato anche contro il Brighton, risultando il migliore per dribbling (5), falli subiti (4) e duelli vinti (9). Arteta ha poi invitato alla cautela: "Sta succedendo tutto molto in fretta. Dobbiamo incoraggiarlo a continuare su questa strada, ma anche proteggerlo. È un talento speciale, ma serve equilibrio". Il tecnico ha infine celebrato il successo dell’intero vivaio: "Vedere ragazzi come Dowman, Harriman-Annous, Nwaneri e Saka decidere una partita così è qualcosa di unico per il club".

Articoli correlati
Dowman nella storia dell’Arsenal: titolare a 15 anni e 302 giorni nella vittoria... Dowman nella storia dell’Arsenal: titolare a 15 anni e 302 giorni nella vittoria in Carabao
Arsenal, Arteta non si nasconde: "Le voci che ci danno favoriti per il titolo? È... Arsenal, Arteta non si nasconde: "Le voci che ci danno favoriti per il titolo? È ciò che vogliamo"
Arteta fa grande l'Arsenal, i Gunners ora sognano il titolo Arteta fa grande l'Arsenal, i Gunners ora sognano il titolo
Altre notizie Calcio estero
Arteta si coccola il 15enne Dowman: "Qualità straordinarie, per lui tutto è naturale... Arteta si coccola il 15enne Dowman: "Qualità straordinarie, per lui tutto è naturale e normale"
Il Celtic riparte dal 73enne Martin O’Neill: "Sono qui per aiutare ma solo per breve... Il Celtic riparte dal 73enne Martin O’Neill: "Sono qui per aiutare ma solo per breve tempo"
Sei sconfitte nelle ultime 7 gare, Slot fuori dalla Carabao: "La rosa non è così... Sei sconfitte nelle ultime 7 gare, Slot fuori dalla Carabao: "La rosa non è così ampia..."
Monaco, il Pogback è vicinissimo. Pocognoli: "Possibile che sia in lista per sabato"... Monaco, il Pogback è vicinissimo. Pocognoli: "Possibile che sia in lista per sabato"
Dowman nella storia dell’Arsenal: titolare a 15 anni e 302 giorni nella vittoria... Dowman nella storia dell’Arsenal: titolare a 15 anni e 302 giorni nella vittoria in Carabao
Maresca furioso con Delap per il rosso subito: "Un’espulsione stupida e imbarazzante"... Maresca furioso con Delap per il rosso subito: "Un’espulsione stupida e imbarazzante"
Marsiglia, malore per Bilal Nadir. O'Riley rassicura: "Sta bene, è la cosa più importante"... Marsiglia, malore per Bilal Nadir. O'Riley rassicura: "Sta bene, è la cosa più importante"
Il Flamengo di Jorginho vola in finale di Libertadores: 0-0 sofferto al Cilindro... Il Flamengo di Jorginho vola in finale di Libertadores: 0-0 sofferto al Cilindro di Avellaneda
Editoriale di Ivan Cardia Immagine box laterale di Ivan Cardia Spalletti l’uomo giusto al momento sbagliato. Piccola Juve, intrappolata nel giorno della marmotta. Conte logora chi non ce l’ha: senza De Bruyne, è di nuovo favorito
Le più lette
1 Serie A, 9^ giornata LIVE: Cuadrado titolare, Esposito ancora out
2 Cagliari-Sassuolo, le probabili formazioni: Cheddira insidia Pinamonti, c'è Laurienté
3 Pisa-Lazio, le probabili formazioni: Cuadrado vuole la prima da titolare. Basic ci prova
4 Spalletti l’uomo giusto al momento sbagliato. Piccola Juve, intrappolata nel giorno della marmotta. Conte logora chi non ce l’ha: senza De Bruyne, è di nuovo favorito
5 L'ingresso in campo all'89' (senza Thuram) è la fotografia delle difficoltà di Koopmeiners alla Juventus
Ora in radio
A Tutta C 09:45A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:35Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Genoa-Ottolini, il ds ha preso tempo sul rinnovo: il punto sul futuro
Immagine top news n.1 Il giorno di Spalletti alla Juventus: oggi firma e primi passi, tutto quello che c'è da sapere
Immagine top news n.2 Bastone o carota? Conte ha scelto la sua strada per far crescere Lucca
Immagine top news n.3 Allegri e il Milan hanno chiara la strategia per il mercato di gennaio
Immagine top news n.4 L'ingresso in campo all'89' (senza Thuram) è la fotografia delle difficoltà di Koopmeiners alla Juventus
Immagine top news n.5 Serie A, classifica dopo 9 giornate: Como e Cremonese show. Che succede a Genoa e Fiorentina?
Immagine top news n.6 All'Inter basta mezzo tempo per fare tre gol alla Fiorentina e ripartire. Pioli, è record negativo
Immagine top news n.7 Spalletti è (o meglio sarà) il nuovo allenatore della Juventus. Firma e primi passi alla Continassa in arrivo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Allegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come potrebbe giocare la Juventus di Luciano Spalletti
Immagine news podcast n.2 Che disastro, Juventus. Ha esonerato la quarta scelta per il nuovo ciclo
Immagine news podcast n.3 Koopmeiners ha ammesso che la Juventus ha comprato un Koopmeiners diverso
Immagine news podcast n.4 Prime crepe tra Conte e il Napoli? Cosa nascondono le parole del tecnico
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Atalanta comunque da Champions? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie C n.2 Grammatica: "A gennaio, la Ternana colmerà lacune. Dirà la sua ai playoff"
Immagine news Serie C n.3 A breve Ravenna-Rimini. Grammatica: "Gara top. Nei biancorossi scatterà l'orgoglio"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Che lavoro Davide Nicola: la Cremonese ha già più della metà dei punti di tre anni fa
Immagine news Serie A n.2 Milan, ultimatum a Gimenez. Mercato, da Zirkzee a Panichelli e Dovbyk, il punto
Immagine news Serie A n.3 Il paradosso di Ottolini: può finire alla Juventus oppure perdere la scrivania al Genoa
Immagine news Serie A n.4 Cremonese, Bonazzoli segna ancora in rovesciata: "Ma preferisco quella di San Siro"
Immagine news Serie A n.5 Sacchi consola Camarda: "Perché gettargli la croce addosso? Tutti sbagliano i rigori"
Immagine news Serie A n.6 La Fiorentina ritorna sempre dove è stata bene. Facendo molto peggio della prima volta
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Crisi improvvisa in casa Palermo, Inzaghi medita dei cambi per ripartire contro il Pescara
Immagine news Serie B n.2 Samp, tegola Abildgaard: almeno 2 mesi di stop. Per Pedrola pesa il fattore psicologico
Immagine news Serie B n.3 Serie B, la Top11 della 10ª giornata: Daffara esordio da urlo. Ghedjemis da Serie A
Immagine news Serie B n.4 Serie B, classifica assistman: al comando Berti del Cesena. Lo inseguono in sei
Immagine news Serie B n.5 Padova, riecco Lasagna: "Il gol mi mancava, Andreoletti mi dice spesso di pressare"
Immagine news Serie B n.6 Rivoluzione Mantova: si va verso l'esonero di mister Possanzini e del ds Botturi
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vis Pesaro, in arrivo un grande colpo a centrocampo: Machin pronto a firmare
Immagine news Serie C n.2 Coppa Italia Serie C, oggi le ultime due gara dei Sedicesimi di Finale. Poi gli Ottavi
Immagine news Serie C n.3 Vicenza, arriva una sconfitta. Gallo: "Dispiace, la Coppa Italia è sempre un'opportunità"
Immagine news Serie C n.4 Atalanta U23, Bocchetti: "La gara di Coppa la dice lunga sullo spirito della mia squadra"
Immagine news Serie C n.5 Coppa Italia Serie C, il quadro quasi completo degli Ottavi di Finale: mancano due match
Immagine news Serie C n.6 Coppa Italia Serie C, Sedicesimi di Finale - Crollano Benevento e Vicenza. Potenza di rigore
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Sarà il Messico l'avversaria dell'Italia nei quarti del Mondiale U17 in Marocco
Immagine news Calcio femminile n.2 Cappelletti: "Il calcio è lo sport più maschile e maschilista. Ma si sta rivoluzionando"
Immagine news Calcio femminile n.3 Da Giugliano e Boattin a Galli e Robino, l'Italia U17 torna fra le prime 8 del mondo
Immagine news Calcio femminile n.4 Juve, Braghin: "Tre trofei da maggio a oggi, ma è la 'falsa' partenza in A che fa notizia"
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia U17 fra le prima 8 al mondo, Schiavi: "Vogliamo arrivare il più lontano possibile"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia femminile, debutto rimandato per Ambrosi: "Sono stati giorni emozionanti"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Francesco Flachi, dalla gloria all'Inferno (e ritorno) Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…