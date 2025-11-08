Arsenal rimontato al 94', Arteta: "Al Sunderland basta un fallo o una rimessa per creare caos"

L'Arsenal si ferma sul più bello. Dopo 5 vittorie di fila, i Gunners sono stati rimontato dal Sunderland 2-2 oggi allo Stadium of Light, contro la squadra neopromossa e rivelazione della Premier League. "Merito a loro, è stato il tipo di partita in cui volevano trascinarti e devi essere in grado di gestirla", ha dichiarato Mikel Arteta, tecnico della capolista del campionato inglese, ai microfoni della BBC Match of the Day.

"Ci sono molte partite così in Premier League in questo momento", ha proseguito lo spagnolo. "Abbiamo subito un gol in un modo che sapevamo essere uno dei loro punti di forza principali. Lo fanno davvero bene. Dopo ciò, penso che abbiamo reagito bene. Abbiamo segnato il primo gol, poi il secondo e la partita è stata dominata. Ma in qualsiasi momento, a loro basta un fallo o una rimessa lunga, una palla diretta per creare quel caos", riconosce Arteta. "Devi difendere bene quelle situazioni. Abbiamo concesso un gol e siamo davvero delusi, perché anche alla fine abbiamo avuto una grande occasione con Calafiori e Mikel (Merino, ndr) per vincerla. Ma non era destino, quindi dobbiamo accettarlo".

Sulle lamentele: "No, abbiamo vinto le ultime dieci partite, non abbiamo subito gol, abbiamo sette giocatori infortunati e la squadra è stata fenomenale per prestazioni e risultati. Quindi continuiamo così". Un commento invece sulla capacità del Sunderland di aver rimontato allo scadere: "Ti rendono la vita davvero difficile, ma non è una critica. Però la mia sensazione è che avremmo dovuto vincerla". Il punto sulla stagione intrapresa finora: "Siamo in una posizione molto solida per i motivi che ho detto. Clean sheet, sette giocatori offensivi importanti infortunati, quindi non abbiamo potuto fare molto turnover. Abbiamo anche avuto alcune partite davvero difficili. Recuperiamo qualche giocatore e ricominciamo".