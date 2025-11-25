Chelsea, Maresca si gode Estevao: "Ha qualità rare per essere così giovane"

Enzo Maresca, tecnico del Chelsea, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la netta vittoria contro il Barcellona in Champions League:

"Succede spesso di rilassarsi quando sei in vantaggio, ma noi dobbiamo crescere e non concedere gol. Ci stiamo provando in Premier e lo abbiamo fatto anche questa sera".

Sul giovane Estevao: "Quando è con la Nazionale sono tranquillo, perché è con Ancelotti. È un ragazzo speciale, vecchio stile, non legato ai social o al telefono. Ho conosciuto i genitori e li vedo spesso al centro sportivo: ha atteggiamenti positivi e una grande voglia di imparare, una cosa rara in un ragazzo così giovane".

Infine, sulla qualità della squadra: "Senza dubbio il coraggio. Fa tutto quello che gli chiedo e lo abbiamo dimostrato in una partita difficile come quella di stasera. È una squadra coraggiosa, con e senza palla, indipendentemente dall’avversario".