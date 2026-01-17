Arsenal, ghigno amaro Arteta: strappa un punto al Forest dopo lo 0-0. Stacca a +7 Guardiola
Arriva il fischio finale e finisce 0-0. Poco male per l'Arsenal, che allunga la sua leadership in classifica con questo punto strappato fuori casa al Nottingham Forest dopo il pari a reti bianche: con la sconfitta del Manchester City di Guardiola nel derby contro lo United, ora i Gunners sono a +7 dai citizens. I tricky trees invece è 5 punti avanti rispetto al West Ham, che aveva vinto in precedenza oggi.
I risultati
Chelsea-Brentford 2-0 - 26' Joao Pedro (C); 76' Palmer (C)
Leeds-Fulham 1-0 - 91' Nmecha (L)
Liverpool-Burnley 1-1 - 42' Wirtz (L); 65' Edwards (B)
Sunderland-Crystal Palace 2-1 - 30' Pino (C); 33' Le Fee (S); 71'Brobbey (S)
Tottenham-West Ham 1-2 - 15' Summerville (W); 63' Romero (T); 93' Wilson (W)
Nottingham Forest - Arsenal 0-0
Sabato 17 gennaio
Manchester United-Manchester City 3-0
Chelsea-Brentford 2-0
Leeds-Fulham 1-0
Liverpool-Burnley 1-1
Sunderland-Crystal Palace 2-1
Tottenham-West Ham 1-2
Nottingham Forest-Arsenal 0-0
Domenica 18 gennaio
Wolverhampton-Newcastle
Aston Villa-Everton
Lunedì 19 gennaio
Brighton-Bournemouth
Classifica aggiornata
1. Arsenal 50 punti*
2. Manchester City 43*
3. Aston Villa 43
4. Liverpool 36*
5. Manchester United 35*
6. Chelsea 34*
7. Brentford 33*
8. Sunderland 33*
9. Newcastle 32
10. Fulham 31*
11. Brighton 29
12. Everton 29
13. Crystal Palace 28*
14. Tottenham 27*
15. Bournemouth 26
16. Leeds 26*
17. Nottingham Forest 22*
18. West Ham 17*
19. Burnley 13*
20. Wolverhampton 7
* una partita in più