FA Cup, in campo Fulham, Leeds e Sunderland, atteso contro l'ultima di terza serie: il programma
Dopo le vittorie di Liverpool, Arsenal, Chelsea e Manchester City, altre tre gare in scena in questo weekend di FA Cup in Inghilterra. Si comincia alle 13:00 da Craven Cottage, dove il Fulham ospita il Southampton, settima forza al momento della Championship. Si prosegue alle 14:30, con il Sunderland ospite del Port Vale, club al momento fanalino di coda della League One (la terza serie inglese). Chiude il programma giornaliero la sfida tra Leeds e Norwich, in programma a partire dalle ore 17:30. Domani completa il quadro degli ottavi di finale West Ham-Brentford, gara in programma alle 20:30.
Questi gli Ottavi di finale di FA Cup
Venerdì 6 marzo
Wolverhampton - Liverpool 1-3
Sabato 7 marzo
Mansfield - Arsenal 1-2
Wrexham - Chelsea 2-4 d.t.s.
Newcastle United - Manchester City 1-3
Domenica 8 marzo
Fulham - Southampton ore 13:00
Port Vale - Sunderland ore 14:30
Leeds United - Norwich ore 17:30
Lunedì 9 marzo
West Ham - Brentford ore 20:30
