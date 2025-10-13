Arsenal, guai in vista: infortunio al ginocchio per Odegaard, ecco quando può rientrare

L'infortunio al ginocchio ormai era noto, ma adesso di Martin Odegaard si sanno anche i tempi di recupero. Il centrocampista e capitano dell'Arsenal infatti, secondo quanto riportato dalla BBC, non dovrebbe tornare a giocare prima della pausa nazionali di novembre per via della "lesione al legamento collaterale mediale" riportata durante la vittoria dei Gunners contro il West Ham il 4 ottobre.

Tempi di recupero e quante gare salta

Stando a quanto trapelato, il 26enne resterà fuori circa un mese, indisponibile almeno fino al termine della prossima pausa per le nazionali, a metà del mese di novembre. A conti fatti, dunque, Odegaard salterà le partite di Premier League contro Fulham, Crystal Palace, Burnley e Sunderland, oltre agli incontri di Champions League contro Atletico Madrid e Slavia Praga. Una perdita pesante per Mikel Arteta, in piena lotta in campionato con il Liverpool e momentaneamente in vetta alla classifica.

Tre indizi fanno una prova

Eppure l’inizio di stagione di Odegaard è stato tormentato dagli infortuni, il centrocampista costretto a uscire nel primo tempo in tre partite consecutive di Premier League e questo aveva già insospettito i tifosi dell'Arsenal. Da capire, a questo punto, se l'ex Real Madrid sarà a disposizione e pronto per rientrare in tempo per il derby contro il Tottenham (fissato subito dopo la prossima pausa nazionali) il 23 novembre.

Il dispiacere dalla Norvegia

Per Odegaard è un duro colpo, lo ha raccontato una settimana fa il CT della Norvegia Solbakken: "Ovviamente anche lui è molto dispiaciuto. È la terza volta in pochissimo tempo. È chiaro che per lui è dura. È dura anche per l’Arsenal. Lui è una figura centrale sia per noi che per loro, è il nostro capitano. È ovvio che si tratta di un grande passo indietro per entrambi. Di sicuro sta attraversando un momento difficile, ma questo è il calcio. Tornerà in campo. E tornerà più forte di prima".