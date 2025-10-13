Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Islanda-Francia, le formazioni ufficiali: Gudmundsson sfida Maignan dal 1', Rabiot out

Islanda-Francia, le formazioni ufficiali: Gudmundsson sfida Maignan dal 1', Rabiot out
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:42
Yvonne Alessandro

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Islanda-Francia, gara valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. I Bleus attualmente sono in vetta al Gruppo D con 9 punti, mentre la formazione di Arnar Gunnlaugsson è al terzo posto a quota 3. Quanto alle scelte degli allenatori questa sera, lato Islanda da segnalare due "italiani" come Ellertsson (Genoa) e l'attesissimo Gudmundsson della Fiorentina.

Dall'altra parte la Francia schiera dall'inizio Mike Maignan con la fascia da capitano e tra i pali, chance invece per il compagno rossonero Nkunku dal primo minuto nel tridente con Olise e Mateta. Tante stelle della Serie A risparmiate dal CT Deschamps e in panchina, tra cui Adrien Rabiot (Milan) e Khephren Thuram della Juve.

FORMAZIONI UFFICIALI
ISLANDA (4-3-3): Olafsson; Palsson, Gretarsson, Ingason, Tomasson; Ellertsson, Johannesson, Haraldsson; Gudmundsson, Gudjohnsen, Magnusson.
A disposizione: Anderson, Baldrusson, Bjarkason, Einarsson, Gunnarsson, Helgason, Hlynsson, Thordarson, Thorsteinsson, Valdimarsson.
Allenatore: Gunnlaugsson.

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Koundé, Upamecan, Saliba, Digne; Thauvin, Camavinga, Koné; Olise, Mateta, Nkunku.
A disposizione: Akliouche, Chevalier, Coman, Ekitiké, Malo Gusto, L.Hernandez, T.Hernandez, Pavard, Rabiot, Samba, K.Thuram.
Allenatore: Deschamps.

Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Arbitri, arriva la rivoluzione. Quelli di A e B fuori dall’Aia diventeranno professionisti in una nuova società finanziata da Federcalcio e Leghe. Ecco cosa succederà. Tensioni e polemiche.
