Islanda-Francia, le formazioni ufficiali: Gudmundsson sfida Maignan dal 1', Rabiot out

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Islanda-Francia, gara valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. I Bleus attualmente sono in vetta al Gruppo D con 9 punti, mentre la formazione di Arnar Gunnlaugsson è al terzo posto a quota 3. Quanto alle scelte degli allenatori questa sera, lato Islanda da segnalare due "italiani" come Ellertsson (Genoa) e l'attesissimo Gudmundsson della Fiorentina.

Dall'altra parte la Francia schiera dall'inizio Mike Maignan con la fascia da capitano e tra i pali, chance invece per il compagno rossonero Nkunku dal primo minuto nel tridente con Olise e Mateta. Tante stelle della Serie A risparmiate dal CT Deschamps e in panchina, tra cui Adrien Rabiot (Milan) e Khephren Thuram della Juve.

FORMAZIONI UFFICIALI

ISLANDA (4-3-3): Olafsson; Palsson, Gretarsson, Ingason, Tomasson; Ellertsson, Johannesson, Haraldsson; Gudmundsson, Gudjohnsen, Magnusson.

A disposizione: Anderson, Baldrusson, Bjarkason, Einarsson, Gunnarsson, Helgason, Hlynsson, Thordarson, Thorsteinsson, Valdimarsson.

Allenatore: Gunnlaugsson.

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Koundé, Upamecan, Saliba, Digne; Thauvin, Camavinga, Koné; Olise, Mateta, Nkunku.

A disposizione: Akliouche, Chevalier, Coman, Ekitiké, Malo Gusto, L.Hernandez, T.Hernandez, Pavard, Rabiot, Samba, K.Thuram.

Allenatore: Deschamps.