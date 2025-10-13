Ancelotti non chiude le porte a Neymar: "A marzo convocherò chi giocherà il Mondiale"

Carlo Ancelotti ha ribadito la sua posizione su Neymar alla vigilia dell’amichevole tra Brasile e Giappone a Tokyo. L’allenatore italiano non esclude il ritorno del fuoriclasse del Santos in vista della Coppa del Mondo 2026, a patto che superi i problemi fisici che lo tartassano da mesi: "Quando è in forma, Neymar ha il livello per giocare in qualsiasi squadra e in qualsiasi nazionale del pianeta", ha dichiarato Ancelotti in conferenza stampa. Il tecnico ha confermato il suo sostegno al brasiliano, sottolineando come il suo ritorno dipenderà esclusivamente dalla condizione atletica e dal recupero completo.

Il tempo però stringe: marzo sarà un mese chiave, durante la finestra FIFA, per valutare i giocatori e iniziare a delineare la rosa definitiva per il Mondiale negli Stati Uniti, Canada e Messico. "La convocazione di marzo potrebbe essere praticamente la stessa che poi disputerà il Mondiale. Vogliamo osservare l’integrazione dei giocatori, ma l’idea è che il gruppo inizi a definirsi già da quel momento", ha spiegato Ancelotti.

Attualmente Neymar è ancora alle prese con la riabilitazione, ma la speranza di disputare quella che potrebbe essere la sua ultima Coppa del Mondo è concreta. Nei prossimi mesi dovrà dimostrare di essere pronto sia fisicamente che tatticamente per tornare a vestire la maglia verdeoro e convincere Ancelotti a puntare su di lui. La sfida è lanciata: il tempo per Neymar e il Brasile corre veloce verso il Mondiale 2026.