Irlanda del Nord-Germania, le formazioni ufficiali: Woltemade guida l'attacco tedesco
Queste le formazioni ufficiali di Irlanda del Nord-Germania, partita valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026, in programma stasera alle ore 20.45.
Le formazioni di Irlanda del Nord-Germania:
IRLANDA DEL NORD (5-3-2): Peacock-Farrell; Spencer, Ballard, McNair, Hume, Devenny; Galbraith, S. Charles, McCann; Reid, Price.
Allenatore: Michael O'Neill.
GERMANIA (4-2-3-1): Baumann; Raum, Schlotterbeck, Tah, Kimmich; Goretzka, Pavlović; Adeyemi, Gnabry, Wirtz; Woltemade.
Allenatore: Julian Nagelsmann.
