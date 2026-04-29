L'Al Nassr corre verso il titolo: con il 970° gol di Ronaldo l'Al Ahli di Kessie va ko
Mancano 4 giornate al termine del campionato saudita, ma l'Al Nassr vede il titolo ormai. Il successo odierno contro l'Al Ahli di Kessie, in occasione della 30^ giornata di Saudi Pro League ne è l'ulteriore prova: il 970° gol in carriera di Cristiano Ronaldo - su assist dell'ex Milan e connazionale portoghese Joao Felix - insieme al 2-0 dell'ex Juve Coman ha lanciato i ragazzi di Jorge Jesus a +8 in vetta sull'Al Hilal di Inzaghi.
Ancora gli ultimi sforzi e l'Al Nassr potrà finalmente trionfare in campionato saudita. Le partite mancanti da qui alla fine della stagione (Al Qadsiah, Al Shabab, Al Hilal e Damac) includono anche i playoff di Champions League 2 contro l'Osaka.
I risultati di oggi
Al Riyadh - Al Qadsiah 0-4
Al Taawon - Al Ittihad 0-2
Al Nassr - Al Ahli 2-0
Le partite di domani
Al Okhdood - Al Ettifaq
Al Kholood - Al Fayha
Classifica
1. Al Nassr 79 (30)
2. Al Hilal 71 (29)
3. Al Ahli 66 (29)
4. Al Qadsiah 65 (30)
5. Al Taawon 49 (30)
6. Al Ittihad 48 (29)
7. Al Ettifaq 42 (29)
8. NEOM SC 40 (30)
9. Al Hazem 38 (30)
10. Al Khaleej (29)
11. Al Fayha 34 (29)
12. Al Shabab 32 (29)
13. Al Fateh 32 (29)
14. Al Kholood 29 (29)
15. Damac 26 (30)
16. Al Riyadh 23 (30)
17. Al Okhdood 16 (29)
18. Al Najma 11 (30)