Liverpool, grandi notizie: Salah può tornare a breve, così potrà dire addio ai suoi tifosi

Arrivano novità importanti da casa Reds. Mohamed Salah dovrebbe tornare a disposizione del Liverpool prima della fine della stagione, scongiurando il rischio di un addio anticipato a causa dell'infortunio muscolare rimediato sabato scorso. La stella egiziana era uscito visibilmente commosso durante la vittoria per 3-1 contro il Crystal Palace, mentre Anfield lo applaudiva con il timore di aver visto per l'ultima volta il suo fuoriclasse.

Dopo l'annuncio della partenza al termine della stagione - con un anno d'anticipo rispetto alla scadenza del contratto -, ponendo fine al legame con il club dopo anni all'ombra di Anfield, l'obiettivo dell'ex Roma e Fiorentina resta ora la passerella d'onore nell'ultima giornata di Premier League contro il Brentford. Ma nelle ultime ore i Reds, tramite comunicato ufficiale, hanno annunciato che il problema fisico accusato da Salah è di "lieve entità". Sebbene non sia stata fornita una data precisa per il rientro, lo staff medico conta di rimetterlo in campo per le ultime battute del 2025/26, permettendo così ai tifosi di tributargli il giusto omaggio prima della sua partenza definitiva in estate.

La notizia rappresenta un sospiro di sollievo non solo per il Liverpool, ma anche per l'Egitto, che potrà contare sul suo capitano in vista dei Mondiali in estate. Resta un recupero lampo possibile per un finale tutt'altro che lieto ad Anfield, con la rottura palesata pubblicamente alla stampa dall'egiziano di 33 anni preludio della fine di una storia d'amore a tinte Red.