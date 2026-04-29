L'Al Qadsiah torna a vincere senza Retegui, Conceicao si rialza tardi in Saudi Pro League
In occasione della 30^ giornata di Saudi Pro League, l'Al Ittihad si prende lo scontro diretto con l'Al Taawon: 2-0 firmato dall'ex Roma Aouar ed En-Nesyri (sondato a gennaio dalla Juventus). Un colpaccio che permette alla formazione di Sergio Conceicao di potarsi a -1 dai diretti rivali e dalla quinta posizione. Ma francamente per l'ex tecnico del Milan è impossibile sperare di rientrare in pista e mettere in discussione la top-3.
In campo parallelamente anche l'Al Qadsiah che ha demolito l'Al Riyadh in casa sua con 4 gol, anche senza l'ex Atalanta Retegui (infortunato). Mantenendo così la 4a posizione in classifica di campionato saudita.
I risultati di oggi
Al Riyadh - Al Qadsiah 0-4
Al Taawon - Al Ittihad 0-2
Al Nassr - Al Ahli
Le partite di domani
Al Okhdood - Al Ettifaq
Al Kholood - Al Fayha
Classifica
1. Al Nassr 76
2. Al Hilal 71
3. Al Ahli 66
4. Al Qadsiah 65
5. Al Taawon 49
6. Al Ittihad 48
7. Al Ettifaq 42
8. NEOM SC 40
9. Al Hazem 38
10. Al Khaleej
11. Al Fayha 34
12. Al Shabab 32
13. Al Fateh 32
14. Al Kholood 29
15. Damac 26
16. Al Riyadh 23
17. Al Okhdood 16
18. Al Najma 11