L'Al Qadsiah torna a vincere senza Retegui, Conceicao si rialza tardi in Saudi Pro League

In occasione della 30^ giornata di Saudi Pro League, l'Al Ittihad si prende lo scontro diretto con l'Al Taawon: 2-0 firmato dall'ex Roma Aouar ed En-Nesyri (sondato a gennaio dalla Juventus). Un colpaccio che permette alla formazione di Sergio Conceicao di potarsi a -1 dai diretti rivali e dalla quinta posizione. Ma francamente per l'ex tecnico del Milan è impossibile sperare di rientrare in pista e mettere in discussione la top-3.

In campo parallelamente anche l'Al Qadsiah che ha demolito l'Al Riyadh in casa sua con 4 gol, anche senza l'ex Atalanta Retegui (infortunato). Mantenendo così la 4a posizione in classifica di campionato saudita.

I risultati di oggi

Al Riyadh - Al Qadsiah 0-4

Al Taawon - Al Ittihad 0-2

Al Nassr - Al Ahli

Le partite di domani

Al Okhdood - Al Ettifaq

Al Kholood - Al Fayha

Classifica

1. Al Nassr 76

2. Al Hilal 71

3. Al Ahli 66

4. Al Qadsiah 65

5. Al Taawon 49

6. Al Ittihad 48

7. Al Ettifaq 42

8. NEOM SC 40

9. Al Hazem 38

10. Al Khaleej

11. Al Fayha 34

12. Al Shabab 32

13. Al Fateh 32

14. Al Kholood 29

15. Damac 26

16. Al Riyadh 23

17. Al Okhdood 16

18. Al Najma 11