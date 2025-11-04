Arteta fa riposare Calafiori, sorpresa in attacco: Slavia Praga-Arsenal, le formazioni ufficiali

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Slavia Praga-Arsenal, match in concomitanza con Napoli-Eintracht Francoforte alle 18:45 oggi e valido il quarto turno di League Phase di Champions League. Lato squadra ceca, allenata da mister Trpisovsky, scelto il tridente d'attacco Provod-Chory-Sanyang, mentre la retroguardia a tre con Chaloupek a guidare Vlcek e Zima ai suoi fianchi dovrà contrastare la forza dei Gunners.

Mikel Arteta invece opera delle rotazioni oculate e lascia in panchina l'ex Bologna Calafiori, preferendogli Hincapié, intoccabile la coppia difensiva Saliba-Gabriel, a salire invece Declan Rice avrà Norgaard (al debutto in Champions League) con baby Nwaneri a destra, Merino falso nueve mentre Trossard ala sinistra con Saka a destra. Non è convocato Gyokeres.

SLAVIA PRAGA (3-4-3): Markovic; Vlcek, Chaloupek, Zima; Moses, Zafeiris, Sadílek, Mbodji; Provod, Chory, Sanyang.

A disposizione: in aggiornamento.

Allenatore: Trpisovsky.

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapié; Nwaneri, Norgaard, Rice; Saka, Merino, Trossard.

A disposizione: Setford, Rojas, Mosquera, White, Eze, Calafiori, Lewis-Skelly, Sagoe Jr, Dowman, Annous.

Allenatore: Arteta.

Champions League, il programma di oggi

18:45 Napoli – Francoforte

18:45 Slavia Praga – Arsenal

21:00 Atlético Madrid – Royale Union SG

21:00 Bodo/Glimt – Monaco

21:00 Juventus – Sporting

21:00 Liverpool – Real Madrid

21:00 Olympiakos – PSV

21:00 PSG – Bayern Monaco

21:00 Tottenham – FC Copenhagen