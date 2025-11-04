Ruggeri titolare, Raspadori escluso: Atletico Madrid-Union SG, le formazioni ufficiali
Sono state svelate le formazioni ufficiali di Atletico Madrid-Union SG, altro match della serata (ore 21) valido per la quarta giornata di League Phase di Champions League. Il Cholo Simeone lancia dal primo minuto l'ex Atalanta Ruggeri sulla corsia mancina, finisce in panchina invece Jack Raspadori (arrivato dal Napoli in estate). Tandem d'attacco con Julian Alvarez-Griezmann. I belgi dell'Union SG si schierano con un tridente offensivo Niang-Rodriguez-El Hadj, a comporre la coppia difensiva Mac Allister insieme a Burgess.
Formazioni ufficiali
ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Molina, Le Normand, Hancko, Ruggeri; G.Simeone, Barrios, Kole, Baena; J.Alvarez, Griezmann.
A disposizione: Esquivel, Gimenez, Gallagher, Cardoso, Sorloth, Almada, C.Martin, Llorente, Lenglet, Pubill, Galan, Raspadori.
Allenatore: Simeone.
UNION SG (4-3-3): Scherpen; Khalaili, Mac Allister, Burgess, Sykes; Zorgane, Van De Perre, Schoofs; Niang, Rodriguez, El Hadj.
Allenatore: Hubert.
Champions League, il programma di oggi
18:45 Napoli – Francoforte (in corso)
18:45 Slavia Praga – Arsenal (in corso)
21:00 Atlético Madrid – Royale Union SG
21:00 Bodo/Glimt – Monaco
21:00 Juventus – Sporting
21:00 Liverpool – Real Madrid
21:00 Olympiakos – PSV
21:00 PSG – Bayern Monaco
21:00 Tottenham – FC Copenhagen