Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Kvaratskhelia e Ruiz dal 1', Diaz chiodo fisso: PSG-Bayern Monaco, le formazioni ufficiali

Kvaratskhelia e Ruiz dal 1', Diaz chiodo fisso: PSG-Bayern Monaco, le formazioni ufficialiTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 19:59Calcio estero
Yvonne Alessandro

Sono state annunciate le formazioni ufficiali di PSG-Bayern Monaco, altro match di cartello della quarta giornata di League Phase di Champions League. Lato campioni d'Europa in carica, Luis Enrique ritrova Fabian Ruiz (ex Napoli) dal 1', Kvaratskhelia non si tocca nel tridente d'attacco composto da Dembele e Barcola, ad agire sui binari laterali della difesa invece l'ex Inter Hakimi e Nuno Mendes, in protezione di Marquinhos e Pacho centrali.

Lato Bayern Monaco, invece, coach Kompany si affida alla coppia Tah-Upamecano, lasciando in panchina l'ex Napoli Kim. Trequarti stellare con Olise-Gnabry-Luis Diaz in appoggio ad Harry Kane numero 9 designato.

PSG (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, F.Ruiz; Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola.
A disposizione: Safonov, Marin, Beraldo, G.Ramos, Lee, L.Hernandez, Mayulu, Ndjantou, Mbaye, Joao Neves.
Allenatore: Luis Enrique.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Tah, Upamecano, Stanisic; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Luis Diaz; Kane.
A disposizione: Ulreich, Urbig, Kim, Goretzka, Jackson, Bischof, Guerreiro, Boey, Karl.
Allenatore: Kompany.

Champions League, il programma di oggi
18:45 Napoli – Francoforte (in corso)
18:45 Slavia Praga – Arsenal (in corso)
21:00 Atlético Madrid – Royale Union SG
21:00 Bodo/Glimt – Monaco
21:00 Juventus – Sporting
21:00 Liverpool – Real Madrid
21:00 Olympiakos – PSV
21:00 PSG – Bayern Monaco
21:00 Tottenham – FC Copenhagen

Articoli correlati
Il Bayern denuncia la Polizia di Parigi: "Condizioni deplorevoli e inaccettabili... Il Bayern denuncia la Polizia di Parigi: "Condizioni deplorevoli e inaccettabili per i tifosi"
Feyenoord, Read: "I miei compagni mi prendono in giro sul Bayern, ma non mi distrae"... Feyenoord, Read: "I miei compagni mi prendono in giro sul Bayern, ma non mi distrae"
Cuore diviso tra PSG e Bayern, Coman: "Parigi è casa mia ma tiferò per i tedeschi"... Cuore diviso tra PSG e Bayern, Coman: "Parigi è casa mia ma tiferò per i tedeschi"
Altre notizie Calcio estero
Perisic dal 1', Taremi out: Olympiakos-PSV e Bodo/Glimt-Monaco, le formazioni ufficiali... Perisic dal 1', Taremi out: Olympiakos-PSV e Bodo/Glimt-Monaco, le formazioni ufficiali
Vicario intoccabile, Bentancur e Romero dal 1': Tottenham-Copenaghen, le formazioni... Vicario intoccabile, Bentancur e Romero dal 1': Tottenham-Copenaghen, le formazioni ufficiali
Ruggeri titolare, Raspadori escluso: Atletico Madrid-Union SG, le formazioni ufficiali... Ruggeri titolare, Raspadori escluso: Atletico Madrid-Union SG, le formazioni ufficiali
Kvaratskhelia e Ruiz dal 1', Diaz chiodo fisso: PSG-Bayern Monaco, le formazioni... Kvaratskhelia e Ruiz dal 1', Diaz chiodo fisso: PSG-Bayern Monaco, le formazioni ufficiali
Liverpool-Real Madrid, le formazioni ufficiali: Chiesa e Brahim Diaz out, la scelta... Liverpool-Real Madrid, le formazioni ufficiali: Chiesa e Brahim Diaz out, la scelta su TAA
Il Bayern denuncia la Polizia di Parigi: "Condizioni deplorevoli e inaccettabili... Il Bayern denuncia la Polizia di Parigi: "Condizioni deplorevoli e inaccettabili per i tifosi"
Manchester City, Guardiola: "Nessuno cambierà il calendario. Bellingham? Non lo conoscevo"... Manchester City, Guardiola: "Nessuno cambierà il calendario. Bellingham? Non lo conoscevo"
Haaland rifiuta i paragoni con Messi e CR7: "Io sono solo un ragazzo norvegese che... Haaland rifiuta i paragoni con Messi e CR7: "Io sono solo un ragazzo norvegese che segna gol"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Meglio questa Serie A o altri campionati praticamente già decisi a novembre? Punti di forza e punti deboli delle nuove sette sorelle del nostro calcio
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Di Donato nuovo tecnico dall'Arzignano
3 Meglio questa Serie A o altri campionati praticamente già decisi a novembre? Punti di forza e punti deboli delle nuove sette sorelle del nostro calcio
4 Stefano Pioli esonerato dalla Fiorentina, il comunicato. Squadra temporaneamente a Galloppa
5 Lo strano retroscena su Pioli: ingaggiato ed esonerato senza aver mai conosciuto Rocco Commisso
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Genoa, la ripresa sarà guidata da Murgita-Criscito: i due verso la panchina con la Fiorentina
Immagine top news n.1 Fiorentina con Galloppa in panchina anche contro il Genoa. E rispunta Palladino
Immagine top news n.2 Napoli, Manna: "De Bruyne ko? Saremo pronti sul mercato. Abbiamo migliorato le seconde linee"
Immagine top news n.3 Cristiano Ronaldo: "Mi ritirerò presto. Sarà dura, probabilmente piangerò"
Immagine top news n.4 Desire Doue ha vinto il Golden Boy 2025. Tutti i riconoscimenti, un premio anche per Pio Esposito
Immagine top news n.5 Inter, Chivu: "Lautaro non è un caso. Ma deve imparare a sorridere"
Immagine top news n.6 Fiorentina, il tecnico della Primavera Galloppa guiderà la squadra in Conference League col Mainz
Immagine top news n.7 Stefano Pioli esonerato dalla Fiorentina, il comunicato. Squadra temporaneamente a Galloppa
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Dusan Vlahovic può davvero rinnovare con la Juventus? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La triste fine della storia di Stefano Pioli con la Fiorentina
Immagine news podcast n.2 Gimenez ha le ultime chances per dimostrare di essere il 9 che serve al Milan
Immagine news podcast n.3 Il Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato
Immagine news podcast n.4 Cosa farà la Juventus sul mercato a gennaio per la rosa di Spalletti
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pineto, Di Giuseppe: “Schirone talento moderno. Bra? Sarà una gara complicata”
Immagine news Serie A n.2 Fiorentina, chi scegliere per il post-Pioli? Il commento degli ospiti
Immagine news Serie A n.3 Il momento della Lazio di Maurizio Sarri visto dagli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Juventus, Spalletti: "Dovremo ricorrere, ma anche mostrare qualità quando avremo palla"
Immagine news Serie A n.2 Genoa, la ripresa sarà guidata da Murgita-Criscito: i due verso la panchina con la Fiorentina
Immagine news Serie A n.3 Atalanta, il futuro di Juric. Le idee di mercato per gennaio
Immagine news Serie A n.4 Atalanta, Pasalic: "Bello ritornare qui dopo il 2024. Udine? Ora serve reagire"
Immagine news Serie A n.5 Atalanta, Juric: "A Marsiglia per fare punti. Dobbiamo riscattare la gara di Udine"
Immagine news Serie A n.6 Juventus-Sporting CP, le formazioni ufficiali: rientra Yildiz, c'è Thuram. Davanti Vlahovic
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Empoli, il Ministro dello Sport Andrea Abodi in visita al Centro Sportivo di Monteboro
Immagine news Serie B n.2 Sei anni e mezzo dopo Donadoni torna in Italia. Lo Spezia nuova chance per l'ex ct
Immagine news Serie B n.3 Spezia, Esposito rende omaggio a D'Angelo: "Uomo vero. Ti voglio bene mister"
Immagine news Serie B n.4 Spezia, Stillitano: "Esonerare D'Angelo scelta difficile. Donadoni personalità di spicco"
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, da domani ritiro anticipato: e per la gara di Venezia si va verso due recuperi
Immagine news Serie B n.6 Serie B, programmato il recupero di Juve Stabia-Bari: si giocherà il 4 dicembre
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Tegola Catania. Aloi costretto all'intervento al ginocchio sinistro. La nota del club
Immagine news Serie C n.2 Virtus Verona, rinnovo di contratto fino al giugno 2029 per Federico Fanini
Immagine news Serie C n.3 Pineto, Di Giuseppe: “Schirone talento moderno. Bra? Sarà una gara complicata”
Immagine news Serie C n.4 Serie C, la programmazione delle gare dalla 17ª alla 20ª giornata di campionato
Immagine news Serie C n.5 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Di Donato nuovo tecnico dall'Arzignano
Immagine news Serie C n.6 Cittadella, Castelli: "I risultati ci stanno aiutando, ora si respira un'altra aria"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Juventus Sporting
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Sporting, Spalletti cerca il primo sorriso in Champions
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Napoli-Eintracht Francoforte, azzurri favoriti nei book ma attenzione ai tedeschi
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Lulù Oliveira riparte dal Venezia Femminile: è il nuovo tecnico delle arancioneroverdi
Immagine news Calcio femminile n.2 Qualificazioni per il Mondiale 2027: l'Italia pesca Svezia, Danimarca e Serbia
Immagine news Calcio femminile n.3 Inter Women, stop per Bugeja: guaio al ginocchio sinistro, con interessamento del legamento
Immagine news Calcio femminile n.4 Coppa del Mondo Femminile 2027, oggi a Nyon il sorteggio dei gironi di qualificazione
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Woman, la Top11 della 4ª giornata: Michela Cambiaghi guida l’attacco
Immagine news Calcio femminile n.6 Como Women, Brambilla: "Il successo sul Genoa ciò da cui dobbiamo ripartire. Dà morale"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…