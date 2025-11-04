Kvaratskhelia e Ruiz dal 1', Diaz chiodo fisso: PSG-Bayern Monaco, le formazioni ufficiali

Sono state annunciate le formazioni ufficiali di PSG-Bayern Monaco, altro match di cartello della quarta giornata di League Phase di Champions League. Lato campioni d'Europa in carica, Luis Enrique ritrova Fabian Ruiz (ex Napoli) dal 1', Kvaratskhelia non si tocca nel tridente d'attacco composto da Dembele e Barcola, ad agire sui binari laterali della difesa invece l'ex Inter Hakimi e Nuno Mendes, in protezione di Marquinhos e Pacho centrali.

Lato Bayern Monaco, invece, coach Kompany si affida alla coppia Tah-Upamecano, lasciando in panchina l'ex Napoli Kim. Trequarti stellare con Olise-Gnabry-Luis Diaz in appoggio ad Harry Kane numero 9 designato.

PSG (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, F.Ruiz; Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola.

A disposizione: Safonov, Marin, Beraldo, G.Ramos, Lee, L.Hernandez, Mayulu, Ndjantou, Mbaye, Joao Neves.

Allenatore: Luis Enrique.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Tah, Upamecano, Stanisic; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Luis Diaz; Kane.

A disposizione: Ulreich, Urbig, Kim, Goretzka, Jackson, Bischof, Guerreiro, Boey, Karl.

Allenatore: Kompany.

Champions League, il programma di oggi

18:45 Napoli – Francoforte (in corso)

18:45 Slavia Praga – Arsenal (in corso)

21:00 Atlético Madrid – Royale Union SG

21:00 Bodo/Glimt – Monaco

21:00 Juventus – Sporting

21:00 Liverpool – Real Madrid

21:00 Olympiakos – PSV

21:00 PSG – Bayern Monaco

21:00 Tottenham – FC Copenhagen