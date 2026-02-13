Carvajal senza spazio al Real Madrid, ma centrale per la Spagna: lo annuncia de la Fuente

Il commissario tecnico della Spagna Luis de la Fuente ha fatto il punto su uno dei temi più discussi in vista dei prossimi impegni: il rendimento dei difensori centrali. Intervenuto a El Partidazo su Cope, il ct ha smorzato le preoccupazioni legate a Aymeric Laporte, Robin Le Normand e Dean Huijsen, chiarendo dove risiede il vero rischio.

“Ciò che mi preoccupa sono le battute d’arresto sotto forma di infortuni”, ha spiegato. “I giocatori citati sono tutti molto affidabili. Mancano ancora cinque o sei partite prima di annunciare la lista: chi non è al meglio troverà comunque la forma”. A sostegno, l’esempio di Le Normand: “Ha disputato una gara fantastica contro il Betis, anche se di recente ha giocato meno”.



De la Fuente ha ribadito la fiducia nel gruppo, aprendo però alla concorrenza: “Ho fiducia totale. E poi ci sono profili emergenti come Cristhian Mosquera, Marc Pubill e Yarek Gasiorowski: in ogni ruolo abbiamo alternative pronte. Se servirà, daremo loro un’opportunità”.

Infine, su Dani Carvajal: “Rispetto le situazioni di club. Dani è competitivo e instancabile: finché è in salute, mi offre tutte le garanzie”. Un messaggio di continuità, con una porta aperta al ricambio.