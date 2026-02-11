Real, incontro chiarificatore tra Carvajal e Arbeloa: percorso condiviso per il futuro

La notizia del giorno in Spagna - o almeno per la stampa madrilena - riguarda il rapporto tra Dani Carvajal e Alvaro Arbeloa, protagonisti di un confronto dopo le polemiche legate al mancato ingresso dell'esperto terzino nell'ultimo match di campionato. I due si sono incontrati ieri a Valdebebas in quella che MARCA definisce una riunione "positiva", volta a chiarire la situazione del giocatore dopo le recenti difficoltà.

Dopo la vittoria contro il Valencia, Carvajal aveva vissuto momenti complicati: non solo non era sceso in campo, ma è stato superato nella gerarchia anche dal giovane David Jiménez, scelto come titolare prima di cedere il posto a Trent Alexander-Arnold, rientrato dopo due mesi di stop. Due decisioni che il capitano madrileno ha faticato a digerire, manifestando il proprio disappunto pubblicamente insieme al preparatore fisico Pintus al termine della partita.

Secondo il quotidiano, l’incontro con Arbeloa si è svolto in un clima sereno, senza tensioni. Il colloquio ha permesso a Carvajal di esprimere il proprio punto di vista e di confrontarsi apertamente sulle scelte recenti, trovando ascolto e comprensione. Alla fine, la riunione ha prodotto un esito costruttivo: le parti hanno concordato un percorso condiviso per il futuro, puntando a ricostruire fiducia e unità all’interno dello spogliatoio.