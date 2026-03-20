Aston Villa, Emery raggiunge i quarti anche in EL: "È fantastico, siamo motivatissimi"

Unai Emery ha festeggiato con entusiasmo il passaggio ai quarti di finale dell'Europa League da parte dell’Aston Villa, al termine di una serata perfetta a livello di risultato e atmosfera. La vittoria per 2-0 nel ritorno, che ha fissato il punteggio complessivo sul 3-0 contro il Lilla, conferma Emery come l’allenatore capace di portare il club inglese ai quarti in tutte le competizioni europee in cui ha partecipato.

"È fantastico", ha dichiarato lo spagnolo. "Due anni fa eravamo ai quarti della Conference League, lo scorso anno ai quarti di Champions, e quest’anno ai quarti di Europa League. Siamo motivati, il prossimo mese sarà decisivo". Emery ha sottolineato anche il supporto dei tifosi: "L’atmosfera è stata incredibile, davvero 'wow'. Grazie per la coreografia che hanno preparato. Ci servono loro, oggi hanno mostrato di esserci, di voler ricostruire la nostra fortezza e trasmettere energia ai giocatori".

Sul piano tecnico, l’ex allenatore di Arsenal ha elogiato la disciplina e la professionalità della sua squadra: "Abbiamo rispettato l’avversario, la competizione e il nostro piano di gioco. Il nostro obiettivo era mantenere il vantaggio, giocando con disciplina, serietà e organizzazione, sfruttando le nostre qualità e imponendo il nostro ritmo". Emery ha evidenziato il rispetto per il Lilla, riconoscendo la loro struttura tattica e le qualità individuali dei giocatori, ma allo stesso tempo sottolineando come Villa sia riuscita a imporre il proprio gioco.