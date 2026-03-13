L'Aston Villa salva l'onore della Premier. Emery: "La parola chiave in Europa è rispetto"

L’Aston Villa ha conquistato una preziosa vittoria in trasferta contro il Lilla nell’andata degli ottavi di finale di Europa League. Dopo il match, il manager Unai Emery ha spiegato che la motivazione principale era anche l’orgoglio: battere i francesi significava riscattare le difficoltà dei club inglesi in Champions League (nessuno dei sei rappresentanti della Premier League è riuscito a vincere tra martedì e mercoledì).

"Ovviamente ogni situazione è diversa, ma è stato davvero impressionante", ha dichiarato Emery. "La Premier League è il campionato migliore, più competitivo, ma in Europa è difficile lottare. Il rispetto per le squadre europee è fondamentale, e volevamo imporre la nostra costanza e le nostre qualità. Abbiamo portato a casa 1-0 e affronteremo il ritorno con la stessa attenzione e applicazione".

Il tecnico spagnolo ha sottolineato come la chiave sia stata la concentrazione e l’atteggiamento dei suoi giocatori: "Rispetto. È la parola chiave che ho trasmesso alla squadra e a me stesso. Rispetto per le squadre europee come il Lilla e per il modo in cui possiamo giocare per imporre le nostre esigenze e provare a prendere il sopravvento".