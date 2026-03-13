L'avviso di Emery: "Premier campionato più forte, ma quello che è successo in Champions..."

L'Aston Villa è stata l'unica squadra di Premier League capace di vincere il proprio incontro europeo valido per l'andata degli ottavi di Europa League. È bastato un gol di Watkins nel secondo tempo per battere il Lilla fuori casa, così da potersi giocare il passaggio ai quarti di finale tra le mura amiche del Villa Park settimana prossima.

L'allenatore dei Villans, Unai Emery, ha spiegato come competere nelle competizioni europee sia tutt'altro che una passeggiata per le squadre inglesi. Le sue dichiarazioni sono arrivate dopo un mercoledì da incubo per i club di Premier League: il Manchester City è stato travolto per 3-0 dal Real Madrid, il Chelsea ha subito una pesante sconfitta per 5-2 per mano del PSG. L'Arsenal, che avrebbe dovuto trovare facilmente la vittoria, è stato bloccato sull'1-1 dal Bayer Leverkusen.

"Ognuno ha circostanze diverse, ma quello che è successo è stato... wow!", ha ammesso il tecnico spagnolo. "Dimostra quanto sia difficile per le squadre inglesi in Europa... Possiamo dire che la Premier League sia forse il campionato più forte, più solido degli altri, migliore, ma in Europa è complicato. È difficile competere lì. Ne sono consapevole, ovviamente, ma ieri (due giorni fa, ndr) ne abbiamo avuto un esempio lampante". E ha concluso: "Non ne abbiamo discusso nello spogliatoio. Ne abbiamo solo accennato brevemente".