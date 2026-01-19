Atletico, Alemany: "Quattro cessioni? Solo Gallagher aveva ruolo importante per la squadra"

L’Atletico Madrid lavora su due fronti: in campo, dove ogni partita ha grande peso, e fuori, in sede di mercato, con due settimane ancora a disposizione per rinforzare la rosa. Mateu Alemany, direttore sportivo, ha fatto il punto su DAZN dopo quattro cessioni e nessun acquisto: "Quattro partenze, ma va precisato: l’obiettivo non è il numero di uscite, ma sostituire il contributo che questi giocatori davano alla squadra. A parte Conor, che aveva un ruolo importante dalla panchina, gli altri giocavano poco o nulla. Bisogna concentrarsi su minutaggio e apporto tecnico, e da lì valutare eventuali arrivi. Se dovessimo prendere qualcuno, dev’essere un giocatore che migliori ciò che avevamo", ha spiegato Alemany prima della partita.

Il dirigente ha condiviso l’idea di Simeone, secondo cui nel mercato conta più la qualità che la quantità: "Non possiamo acquistare solo per avere un paio di giocatori in più. Con l’allenatore e lo staff abbiamo deciso da settimane che, se arriverà qualcuno, dovrà avere un impatto significativo sulla squadra".

Alemany ha anche lodato il vivaio: "Abbiamo un’Academy brillante, con calciatori straordinari. Il Madrileño sta facendo una stagione impressionante in una categoria molto difficile. Sono progetti importanti, e servono anche a creare spazio per i ragazzi del settore giovanile. Non ci limitiamo ai nomi noti: cerchiamo qualità ovunque, anche se meno conosciuta".