Atletico, Alemany spiega la strategia sul mercato: "Piano condiviso con Simeone"

L’Atletico Madrid non ha ancora chiuso il capitolo mercato invernale. A confermarlo è stato Mateu Alemany, direttore sportivo dei Colchoneros, che ha spiegato come il club stia seguendo una strategia chiara e condivisa con l’allenatore Diego Simeone. L’obiettivo, ha dichiarato, è quello di rinforzare la squadra con uno o due acquisti di primissimo livello, pur in un mercato definito "complicato e poco favorevole".

"Sappiamo perfettamente di cosa abbiamo bisogno e quale profilo cerchiamo", ha spiegato Alemany a Movistar a margine della partita di Champions League contro il Galatasaray (1-1). "Che una firma si concretizzi o meno, non lo possiamo sapere, ma stiamo lavorando da tempo per cogliere eventuali opportunità. Il piano è chiaro, condiviso con il Mister e il suo staff, e seguiremo questa linea fino alla fine".

Il dirigente ha anche affrontato le voci sul possibile addio di Thiago Almada: "È assolutamente escluso che possa partire in questo mercato", ha affermato con decisione. Il centrocampista argentino, campione del mondo nel 2022, resterà dunque un elemento centrale della rosa guidata da Simeone almeno fino alla chiusura della finestra di trasferimenti di gennaio. Dieci giorni ancora a disposizione, l’Atletico resta vigile sul mercato, pronto a cogliere occasioni di qualità che possano rafforzare una squadra già competitiva in campionato e in Champions. La linea del club è chiara: puntare su rinforzi mirati senza sacrificare i pezzi pregiati della rosa, mantenendo un equilibrio tra ambizione e sostenibilità finanziaria.