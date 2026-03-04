L'America può aspettare: Griezmann ha deciso di finire la stagione all'Atletico
Secondo quanto riportato da ESPN, Antoine Griezmann avrebbe deciso di rinviare il trasferimento all'Orlando City al termine della stagione. L'attaccante francese sembrava destinato in Florida entro aprile, considerando la deadline del calciomercato in MLS.
Tuttavia, gli impegni che vedono coinvolti i colchoneros, hanno portato Griezmann a voler chiudere la stagione in biancorosso. L'Atlético ha staccato il biglietto per la finale di Copa del Rey eliminando il Barcellona ed è ancora in corsa in Champions League, dove sfiderà agli ottavi di finale il Tottenham. Griezmann potrebbe pertanto salutare l'Atleti con un ultimo trofeo.
34 anni, Griezmann è il miglior marcatore di tutti i tempi dell'Atlético Madrid con 210 reti in 483 partite.
