Griezmann, niente Orlando City. Il ds dell'Atletico: "Continuerà con noi, ha altri 2 anni qui"

Antoine Griezmann non si trasferirà nel giro di pochi mesi in MLS. Gli Stati Uniti hanno incassato una forte delusione direttamente dal direttore sportivo dell'Atletico Madrid, Mateu Alemany, che ha spento i rumors riguardo l'addio imminente del francese di 34 anni per approdare all'Orlando City.

"Ha questa stagione e altri due anni di contratto con noi. Non vedo grandi novità all'orizzonte", la dichiarazione netta del dirigente dei colchoneros riguardo il futuro de Le Petit Diable. "Continuerà con noi e nient'altro", ha affermato Alemany poco prima che Griezmann servisse un assist decisivo nella vittoria per 3-2 contro la Real Sociedad in La Liga.

Come biasimare il pubblico del Metropolitano. Griezmann è il miglior marcatore di sempre nella storia dell'Atletico Madrid con 210 gol in 484 presenze con la maglia rojiblanca. Sebbene in questa stagione Diego Simeone stia gestendo con più cautela il suo minutaggio, l'attaccante francese ha comunque collezionato 12 reti tra tutte le competizioni e attualmente l'Atleti è in corsa su tre fronti. Oltre al terzo posto nella LaLiga, con la prossima qualificazione in Champions League ancora da blindare, ha eliminato di recente il Barcellona dalla Coppa del Re che si giocherà in finale contro la Real Sociedad il 18 aprile. Mentre la prossima settimana in Europa sfiderà il Tottenham di Tudor agli ottavi d'andata.