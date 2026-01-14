Atletico, pennellata su punizione di Griezmann: "Non sapevo dove calciarla, poi è entrata"

La giocata del fuoriclasse, l'invenzione di chi a 34 anni conosce come le sue tasche ormai il calcio spagnolo e le dinamiche di un quarto di finale di Coppa del Re. E quando l'Atletico Madrid ha faticato a sbloccare il match contro il Deportivo La Coruña ieri, Antoine Griezmann ha deciso di sfoderare una pennellata su punizione che ha deciso l'incontro. Quanto bastava per regalare i quarti del torneo nazionale ai colchoneros.

"Non sapevo dove calciarla, se sul lato del portiere o sopra. Invece di tirare forte ho cercato di piazzarla sopra la barriera. È entrata, quindi perfetto", il commento nel post-partita ripreso da MARCA. "Faremo tutto il possibile per competere per Liga, Champions e Coppa del Re, che sono gli obiettivi che abbiamo. Bisogna continuare a lavorare come stiamo facendo e sappiamo che il percorso non è facile, ma abbiamo la squadra".

Se ci sia ansia di vincere un titolo: "Abbiamo entusiasmo e vogliamo fare tutto il possibile per vincere, ma non bisogna nemmeno innervosirsi quando si gioca, perché questo può ritorcersi contro. Quindi calma e continuiamo a giocare come stiamo facendo". Concludendo infine con l'obiettivo ultimo in questa competizione per Grizou e l'Atletico di Simeone: "Arrivare in finale". Real Madrid e Barcellona invece devono ancora disputare il proprio turno in Coppa del Re, rispettivamente contro Albacete e Racing de Santander.