Atletico, Simeone non teme il Barça: "Non ci perderemo in paure e supposizioni"

Alla vigilia del ritorno di Copa del Rey contro il Barcellona, Diego Pablo Simeone ha incontrato i giornalisti per presentare la sfida. Il tecnico argentino, consapevole dell'ottimo vantaggio accumulato nel match di andata (4-0), ha sottolineato il livello dell’avversario: "Ci aspettiamo un rivale di grande qualità, con un gioco offensivo tra i più competitivi d’Europa e della Liga".

Il tecnico ha parlato anche di approccio tattico e mentalità: "Come facciamo sempre, ci concentriamo sul match che ci troveremo davanti e su come gestirlo. Sappiamo quali sono le virtù del Barcellona, ma dobbiamo portare il gioco dove vogliamo noi. Non ci perdiamo in paure o supposizioni: parliamo del presente, di ciò che possiamo controllare".

Riguardo al giovane Lamine Yamal, Simeone ha spiegato: "È un giocatore molto talentuoso e pericoloso, soprattutto negli ultimi metri. Dobbiamo capire dove metterlo in difficoltà, soprattutto in fase difensiva". Infine, il Cholo ha ricordato l’importanza di vivere certe sfide con determinazione e qualità: "Come giocatore ho provato queste emozioni e so che serve talento, fiducia e voglia di vincere. È un privilegio giocare partite di questo livello, e i ragazzi devono sentirlo così".