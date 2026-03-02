La vera star del Festival è stata... l'Atletico Madrid: vince la Superlega del Fantasanremo

Le strategie per rafforzare il posizionamento di un brand possono nascere anche lontano dai contesti più prevedibili. A raccontarlo è stato qualche giorno fa Valerio Gori, giovane direttore marketing dell’Atletico Madrid, che ha spiegato come oggi un club calcistico debba reinventare il proprio modo di comunicare: "I club devono aggiornarsi, sono obbligati a trovare alternative per presentare le notizie. Ormai tutto passa dai social, dagli influencer, dagli stessi calciatori attraverso i loro account e dai giornalisti. La voce del club è solo una delle tante che ruotano attorno a un evento. Servono connessioni diverse, senza essere noiosi", sottolinea Gori.

Per questo il club madrileno ha scelto di contaminare il calcio con linguaggi apparentemente lontani: comicità, musica, temi sociali. Un approccio che ha trovato una delle sue massime espressioni durante il Festival di Sanremo, terreno insolito per una società sportiva - soprattutto estera - ma straordinariamente efficace in termini di interazioni.

Attraverso post ironici e creativi, diventati rapidamente virali e ampiamente condivisi, l’Atletico è riuscito a catalizzare l’attenzione del pubblico italiano, conquistando numeri importanti. Non solo: il club ha addirittura trionfato al Fantasanremo nella categoria Superlega con la squadra "Ecco l’Atlético de Madrid", totalizzando 2074,54 punti. Competenza, passione e un pizzico di sana follia.