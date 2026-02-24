Simeone: "Koke e Griezmann leggende, non lasceranno il club fino a fine stagione"

Diego Simeone ha parlato ieri in conferenza stampa alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale dei playoff di Champions League contro il Club Brugge, in programma alle 18:45. Il tecnico argentino ha sottolineato come la strategia partita non sarà di facile lettura: "Uno può pensare a un inizio aggressivo, ma bisogna adattarsi a quello che succede. Dobbiamo sfruttare la nostra gente, l’energia che ci trasmettono, e restituirla con lavoro e gioco".

Simeone ha confermato la compatibilità in campo tra Julián Álvarez e Alexander Sørloth, dicendo che possono giocare insieme senza problemi, come già avvenuto in altre occasioni. Sul ruolo di leadership di veterani come Antoine Griezmann e Koke, Simeone ha aggiunto: "Sono leggende del club, giocatori storici. Non lasceranno il loro posto fino alla fine della stagione perché vogliono giocare, competere e vincere. Ogni minuto che giocano è importante per la squadra".

Il tecnico ha parlato anche dell’evoluzione offensiva dell’Atletico: "I nostri giocatori ci portano a un calcio più offensivo, ma dobbiamo migliorare in fase difensiva. In Liga la situazione non è così male, ma siamo ancora lontani dai nostri standard". Sull'avversario: "Giocano bene, con coraggio, soprattutto in casa, e sono molto dinamici. Dobbiamo portare la partita dove possiamo fare male".

Infine, riguardo alla posta in gioco della sfida, Simeone ha chiarito: "Non penso a vincere o perdere. Mi concentro solo sul gioco. Il Brugge è un club con storia e sappiamo che ogni partita con loro è dura. Ci sarà bisogno di piccoli aggiustamenti, ma nulla di sorprendente".