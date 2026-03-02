Barcellona, Laporta favorito ma i rivali potrebbero unirsi e appoggiare la candidatura di Font

Mancano meno di due settimane alle elezioni presidenziali del Barcellona e il clima in città è sempre più acceso. I soci del club sono chiamati a scegliere il nuovo presidente, che guiderà i blaugrana per i prossimi cinque anni a partire dalla fine della stagione. La campagna elettorale è entrata nel vivo, con i candidati impegnati in una fitta serie di apparizioni mediatiche per convincere l’elettorato.

Tra suggestioni di mercato e promesse programmatiche, nei dibattiti è tornato a circolare con insistenza il nome di Lionel Messi, nonostante un suo eventuale ritorno non sembri al momento una priorità del diretto interessato. Si parla anche di possibili colpi come Julián Álvarez o Harry Kane, temi che inevitabilmente infiammano la piazza.

Ad oggi, il grande favorito resta l’attuale presidente Joan Laporta, accreditato in alcuni sondaggi fino al 58% delle preferenze. Tuttavia, nelle ultime ore è emersa una possibile minaccia alla sua rielezione: un’alleanza tra il principale sfidante, Víctor Font, e altri candidati come Xavier Vilajoana e Marc Ciria. Sebbene Ciria abbia per ora frenato su questa ipotesi, l’idea di un fronte comune anti-Laporta prende corpo. Font, che può contare anche sull’appoggio pubblico di Xavi, non ha chiuso alla possibilità di unire le forze; una candidatura unitaria garantirebbe il superamento della soglia necessaria per figurare ufficialmente sulle schede del 15 marzo e concentrerebbe risorse e sensibilità diverse della piazza. Sullo sfondo, una chiara volontà di ridimensionare il modello presidenzialista di Laporta e restituire maggiore centralità ai soci. La sfida è apertissima.