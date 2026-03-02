Il ginocchio di Mbappe preoccupa: il francese consulterà uno specialista esterno

Lo stato di salute di Kylian Mbappé continua a tenere banco in casa Real Madrid. Fermato da mesi da un problema al ginocchio sinistro, l’attaccante francese ha deciso di consultare uno specialista esterno al club per avere una valutazione più approfondita. Secondo quanto filtra da Madrid, lo staff medico dei Blancos e l’entourage del giocatore stanno collaborando a stretto contatto. Mbappé sta seguendo un trattamento conservativo e nei prossimi giorni è previsto un nuovo punto della situazione per stabilire i tempi di recupero. Il suo eventuale rientro sarà deciso esclusivamente in base alle sensazioni del giocatore, senza forzature.

L’obiettivo realistico resta il ritorno per la sfida di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Manchester City, in programma a metà marzo. Mbappé, però, non intende correre rischi e resta in dubbio anche la sua presenza con la nazionale francese nello stesso periodo. Il problema risale a fine dicembre, quando gli fu diagnosticata una distorsione al ginocchio sinistro; iniizialmente si parlava di almeno tre settimane di stop, ma il capitano dei Bleus anticipò il rientro per disputare uno spezzone della finale di Supercoppa di Spagna. Da allora ha giocato spesso, scendendo in campo da titolare in otto delle dieci gare successive, prima di fermarsi nuovamente.

Il tecnico Alvaro Arbeloa ha invitato alla prudenza: "Sappiamo perfettamente cosa ha Kylian. Vogliamo che torni al 100%, con fiducia e nella massima sicurezza possibile, solo quando sarà completamente guarito e senza dolore". Una linea chiara: nessuna scadenza, solo pieno recupero.