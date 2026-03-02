La Finalissima di Doha è a rischio, De la Fuente: "Si potrebbe cercare una sede alternativa"

La Finalissima tra Spagna e Argentina, in programma il 27 marzo a Doha, potrebbe non giocarsi. Il governo del Qatar ha infatti sospeso tutte le competizioni sportive sul proprio territorio fino a nuovo avviso, in seguito agli attacchi dell’Iran contro basi presenti nel Paese e alla crescente escalation militare nella regione. Di conseguenza, l’incontro resta congelato e la sua disputa dipenderà dall’evoluzione della situazione geopolitica.

Il commissario tecnico spagnolo Luis de la Fuente, intervenuto a Radio Nacional, ha commentato con prudenza la vicenda. "La priorità è che il conflitto si fermi. Se però la situazione dovesse protrarsi, la soluzione potrebbe essere cercare una sede alternativa, qualora fosse possibile", ha dichiarato il CT, lasciando aperta la porta a un piano B.

La partita avrebbe dovuto trasformarsi in una grande festa del calcio internazionale: gli 88.966 posti del Lusail Stadium erano andati esauriti in pochissimo tempo e l’organizzazione era già definita nei dettagli. Ora, però, tutto è sospeso; la Qatar Football Association ha annunciato ufficialmente lo stop a tornei e competizioni calcistiche, non escludendo la cancellazione dell’evento. Parallelamente, gli organizzatori stanno valutando possibili soluzioni per garantire comunque lo svolgimento della Finalissima, magari in un altro Paese.