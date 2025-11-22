Xabi Alonso: "Rudiger ancora out. Bisogna essere forti mentalmente, avere equilibrio"

Alla vigilia della sfida contro l’Elche, Xabi Alonso ha parlato in conferenza stampa del momento del Real Madrid, della gestione della squadra e delle condizioni dei giocatori. L’allenatore spagnolo ha sottolineato come, in questa fase intensa della stagione, siano fondamentali sia l’aspetto tattico sia quello psicologico: "Bisogna essere forti mentalmente e mantenere equilibrio, senza montagne russe emotive dopo ogni partita".

Alonso ha spiegato di aver lavorato a lungo con i giocatori per trasmettere l’atteggiamento giusto in vista della trasferta: "Ho parlato con loro per due ore e mezza, spiegando chi siamo, cosa vogliamo e cosa bisogna fare. Poi sarà il momento di dimostrarlo in campo". Sulla gestione della rosa, lo spagnolo ha confermato che Rüdiger non sarà disponibile per domani, ma la sua presenza resta importante per rendimento e leadership. Su Courtois, ha aggiunto: "Non è solo la qualità, ma la sua capacità di trasmettere sicurezza: è un punto fermo, vuole assumersi responsabilità".

Per quanto riguarda Mbappé, che nelle ultime due partite non ha tirato in porta, Alonso ha precisato che si tratta di una questione collettiva: "Abbiamo analizzato la situazione, torneranno i gol, ne sono sicuro". La pausa internazionale ha permesso anche di recuperare alcuni giocatori, come Trent e Fede Valverde, aprendo nuove opzioni tattiche: "Militao ha giocato con il Brasile da terzino, anche Asencio". Infine, sull’intensità delle trasferte e il clima fuori casa, l’allenatore ha ricordato che la preparazione resta invariata: "L’ambiente può essere contro di noi, ma dobbiamo convivere con le difficoltà e concentrarci sul lavoro". La sensazione è che il Real Madrid affronti questa fase di campionato con determinazione e organizzazione, pronto a gestire al meglio i tanti impegni che arriveranno.