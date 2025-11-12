Real, Xabi già a rischio? Rapporto non idilliaco con tanti giocatori, società preoccupata

Xabi Alonso sta affrontando la prima fase complicata sulla panchina del Real Madrid. L’ex centrocampista, scelto per succedere a Carlo Ancelotti, ha cercato fin da subito di ridisegnare la squadra e riorganizzare il reparto offensivo. Sotto la sua guida, Kylian Mbappé è diventato il leader indiscusso, Arda Güler è tornato a essere un riferimento per il centrocampo, mentre Vinicius Jr e Endrick hanno visto il loro ruolo messo in discussione, così come Rodrygo, che starebbe prendendo in considerazione un trasferimento a gennaio (Endrick dovrebbe andare al Lione)

Sul piano sportivo, i risultati restano positivi: in Liga il Real guida la classifica con 10 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta e si è aggiudicato il Clasico dopo quattro k.o. consecutivi nella scorsa stagione. In Champions League, i Blancos hanno invece conquistato 3 vittorie e 1 sconfitta, e occupano il settimo posto. Nonostante le i numeri incoraggianti, Alonso non convince tutti nello spogliatoio. Alcuni giocatori, tra cui Andriy Lunin, Gonzalo Garcia, Fran Garcia, Endrick e Dani Ceballos, avrebbero espresso malcontento per la gestione del tecnico. Le critiche riguardano la rigidità tattica, le lunghe sessioni video e la difficoltà a gestire le stelle, come dimostrato dall’alterco con Vinicius Jr durante il Clasico.

Secondo El Chiringuito, la pazienza della dirigenza madridista starebbe per esaurirsi. Il futuro di Alonso sembra legato ai prossimi sei incontri, con un verdetto chiave fissato il 10 dicembre contro il Manchester City in Champions League. La dirigenza, preoccupata dai passi falsi, non intende concedere ulteriori margini d’errore. Tra pressione mediatica e necessità di risultati, il tecnico spagnolo si gioca quindi una fetta significativa del suo futuro al Real: invertire la rotta prima dello scontro con City diventa essenziale per confermare la sua permanenza.