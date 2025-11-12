"Io solo gestore? Una bugia": Ancelotti stizzito. E su Alonso: "Che altro gli si può chiedere?"

Carlo Ancelotti prepara il Brasile per le amichevoli contro Senegal e Tunisia, che si giocheranno rispettivamente il 15 e il 18 in Inghilterra e in Francia, mentre dorme sonni tranquilli per la qualificazione ai Mondiali 2026 già raggiunta. Intervistato dal quotidiano AS, il noto tecnico italiano ha lasciato al termine della scorsa stagione il Real Madrid dopo due epoche segnate da 3 Champions League, 3 Mondiali per club, 2 LaLiga, 2 Coppe del Re, 3 Supercoppe europee e 2 Supercoppe di Spagna. Oltre a 250 vittorie complessive tra tutte le competizioni.

Insomma, successi e trofei che però spesso e volentieri sono finiti in secondo piano dopo essere stato additato come semplice "gestore" di uno spogliatoio stellare: "È una bugia dire che ero solo un gestore", ha dichiarato con forza. Mentre a proposito della situazione in casa Blanca oggi, con Xabi Alonso in panchina reduce dallo 0-0 con il Rayo Vallecano: "Un pareggio al Real Madrid è il preludio di una crisi. I risultati del Real Madrid sono stati spettacolari finora. Che altro gli si può chiedere?", riflette Ancelotti.

L'ex allenatore di Milan e Napoli, infine, è stato interrogato su Rodrygo, esterno offensivo brasiliano che aveva aiutato a ritrovare fiducia nella scorsa stagione e che è finito quasi nel dimenticatoio con Xabi Alonso. Complice la preferenza per Mbappé-Vinicius: "Non ho fatto nulla di speciale, ho semplicemente capito il problema che aveva e l’ho aiutato", ha spiegato 'Carletto' a proposito della sua gestione finché è rimasto a bordo della nave Real Madrid.