Flick stoppa l'arrivo di Eyong. Non è ritenuto da Barcellona, certo non per sostituire Lewandowski
Dopo settimane di trattative, Hansi Flick ha frenato bruscamente su una potenziale operazione di mercato del Barcellona, comunicando ai direttori sportivi del club di essere tutt'altro che convinto da Etty Eyong, il giovane attaccante camerunense visto come la futura scintilla dell'attacco blaugrana, secondo El Nacional.
Il tecnico tedesco non usa mezzi termini: Eyong, al momento, non è semplicemente adatto al mondo esigente del Barça. Flick nutre anche dubbi sulla capacità del ragazzo di sobbarcarsi l'enorme peso di sostituire Robert Lewandowski quando il contratto del veterano scadrà alla fine della stagione. L'allenatore ritiene che il giovane potrebbe essere una riserva, a condizione che il polacco rimanga per un altro anno.
Invece di affidarsi al caso, Flick ha puntato i riflettori su nomi di provata esperienza, attaccanti abituati a competere ai massimi livelli mondiali, come Harry Kane, Erling Haaland o Julian Alvarez. Sono questi i tipi di centravanti potenti che, a suo avviso, possono aiutare il Barcellona a realizzare le sue grandi ambizioni. Comprensibilmente, questo cambio di focus ha causato una certa costernazione tra i dirigenti del club. Allo stato attuale il sogno di Eyong di trasferirsi in Catalogna, dove ha già giocato un suo idolo come Eto'o, rischia di trasformarsi in una pia illusione.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.