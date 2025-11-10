Barcellona, tripletta Lewandoswki. Flick: "Presto per parlare del suo futuro"

Il tecnico del Barcellona, Hansi Flick, ha analizzato la partita dei blaugrana contro il Celta Vigo, con una vittoria per 2-4 dei suoi. Queste le sue parole in conferenza stampa al termine del match: "Sono soddisfatto della squadra. Sono molto contento. Apprezzo quello che abbiamo fatto. Penso che abbiamo commesso degli errori nel primo tempo, ma siamo migliorati nel secondo; abbiamo difeso meglio. Anche nel primo tempo ci sono state cose positive. Abbiamo giocato una buona partita con la palla".

Ora il Barcellona è a -3 dal Real Madrid: "Quello che facciamo è concentrarci su noi stessi, ma è bene mettere pressione all'avversario. Sono contento perché vincere prima dell'intervallo è molto positivo. Ci concentriamo solo su noi stessi, ma è bene mettere pressione all'avversario.

Decisivo Lewandowski con una tripletta: "Il suo futuro? È troppo presto per parlare del futuro" - spiega Flick - ". Tutti conoscono la sua situazione. Ho visto un Robert diverso, più positivo. È tornato in anticipo sui tempi. È positivo per la sua fiducia. Ed è importante anche per noi. Ha segnato tre gol oggi. È stato molto importante anche la scorsa stagione."

Sull'espulsione di De Jong: "Ha giocato una buona partita oggi, ha controllato la partita e quello che ha fatto è stato molto importante. Sta giocando a un livello incredibile. Non è bello non averlo per la prossima partita. È un giocatore importante, ma dobbiamo gestirlo. Vedremo se Raphinha, Pedri, Joan García... torneranno".