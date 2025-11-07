Il Barcellona ritrova il suo stadio: aria di festa per l'allenamento allo Spotify Camp Nou

Giornata storica per lo Spotify Camp Nou. Dopo oltre due anni di chiusura per lavori di ristrutturazione, lo stadio del Barcellona ha riaperto le sue porte al pubblico per la prima volta dal 28 maggio 2023. Circa 23.000 spettatori hanno assistito questa mattina all’allenamento della prima squadra maschile, un evento che ha avuto valore simbolico e che è servito anche come test pilota in vista della futura riapertura ufficiale per le partite di Liga.

L’atmosfera è stata festosa già all’esterno, dove centinaia di tifosi hanno atteso in fila per entrare nello stadio parzialmente rinnovato. Molti indossavano la maglia di Lamine Yamal, una delle nuove stelle del club, che ha ricevuto applausi scroscianti durante la sessione. All’interno, il tecnico Hansi Flick ha diretto l’allenamento con grande intensità, alternando esercizi tattici e di possesso palla. Robert Lewandowski, Fermín López e Joan García sono stati tra i più applauditi, mentre diversi giovani della cantera - come Dro Fernández - hanno avuto la possibilità di vivere una giornata speciale nello storico impianto.

Nonostante le gru ancora presenti e alcune aree del Camp Nou non ancora completate, la prova è stata considerata un successo organizzativo e logistico. Il nuovo impianto, più moderno e sostenibile, si avvicina così al momento tanto atteso della restituzione ufficiale ai tifosi blaugrana, prevista per il 2026.