Barcellona a -1 dal Real, Yamal e Gavi esaltano gli ex compagni dell'Elche sui social

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Oggi alle 11:56Calcio estero
Michele Pavese

Il Real Madrid non è riuscito ad andare oltre il pareggio domenica scorsa contro l’Elche. Nonostante abbia mantenuto la vetta della classifica, i Blancos sono ora pressati da vicino dal Barcellona, che si trova ora a solo un punto e ne ha recuperati quattro in quindici giorni. Questo risultato ha generato una mini-crisi al Santiago Bernabéu e ha riacceso le speranze dei blaugrana.

Tra i più felici per il passo falso dei rivali c’è il solito Lamine Yamal, sempre molto attivo sui social e ancora una volta al centro di un caso mediatico. Il giovane talento dei catalani ha condiviso nelle sue storie di Instagram un post di Héctor Fort, giocatore dell’Elche e prodotto della cantera del Barça, aggiungendo tre emoji: un pugno, una stella e un fuoco. Un chiaro segnale della sua gioia per il risultato.

Il post di Fort mostrava diverse immagini del match, accompagnate dal testo: "Un finale amaro in una partita complicata… orgoglioso del lavoro e dell’impegno della squadra. Grande Elche". Ma Yamal non è stato l’unico giocatore blaugrana a "festeggiare" il passo falso del Real. Anche Gavi ha condiviso un video del post-partita in cui Iñaki Peña analizza la partita ai microfoni di Movistar, dopo essere stato nominato MVP, commentando: "Bravo Iñaki. Sono molto felice per te, fratello". Il pareggio del Real Madrid ha dunque acceso nuovamente la competizione in vetta alla Liga.

