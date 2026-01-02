Pere Milla accende il derby tra Espanyol e Barcellona: "Vorrei calpestare Lamine Yamal"

A due giorni dalla partita si accende il derby catalano che domenica pomeriggio metterà di fronte Espanyol e Barcellona. A far discutere sono state le parole pronunciate da Pere Milla, attaccante dei padroni di casa, che ha parlato al programma comico "Perico Que Vola" su Betevé.

A Milla è stato chiesto chi avrebbe voluto schierare nel derby catalano: Joan Garcia (grande ex di giornata) o Lamine Yamal. Il giocatore dell'Espanyol ha riflettuto sulla risposta, ma alla fine ha scelto Lamine Yamal, e dopo la sua scelta ha commentato: "Vorrei calpestarlo".

Parole che hanno acceso un derby già carico di tensioni. Nei giorni scorsi, infatti, la partita è stata dichiarata ad alto rischio e l'Espanyol adotterà misure di sicurezza extra. Verranno effettuati controlli approfonditi agli ingressi e sono state installate reti in entrambe le porte per impedire il lancio di oggetti.