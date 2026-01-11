Coppa d'Africa, Mané ritrova l'amico-rivale Salah: "Solo Firmino la passava la palla"

La Coppa d'Africa è arrivata ormai alla sua fase più calda e decisiva, con le due semifinali in programma per mercoledì 14 gennaio. Uno dei due incontri sarà Senegal-Egitto: non solo un confronto tra due big del continente africano, ma anche il duello tra due ex compagni che insieme hanno dato spettacolo pur non avendo - o almeno così si vocifera - un rapporto così idilliaco. I due giocatori più rappresentativi delle rispettive Nazionali sono Sadio Mané e Mohamed Salah, insieme al Liverpool tra il 2017 e il 2022.

In un tridente completato da Roberto Firmino, le due frecce africane hanno fatto innamorare il pubblico dei Reds a suon di gol e giocate d'autore. Sul campo, però, non sempre le cose sono andate per il verso giusto. Talvolta, infatti, prevaleva l'ego piuttosto che la generosità: come nella sfida contro il Burnley del 2019, quando Mané si arrabbiò molto con Salah per aver scelto in una circostanza di tirare invece di passargli il pallone nonostante fosse meglio posizionato per la stoccata finale.

Di questo aneddoto e in generale del rapporto con Salah ha parlato Mané al podcast Rio Ferdinand Presents: "Tutti dicono la stessa cosa: che c'era una rivalità. Non credo, comunque, che sia stata una cosa negativa. Io sono una persona tranquilla, sono amichevole con tutti nella squadra. Penso che Mo sia anche un bravo ragazzo. Penso però che, dentro il campo, si possa vedere: a volte mi superava, a volte no. Sai, c'era solo Bobby a condividere la palla... E ricordo ancora una partita in cui ero davvero, davvero arrabbiato perché non mi aveva passato un pallone che avrebbe dovuto passarmi".