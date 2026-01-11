Clasico in Supercoppa, ma la Liga va avanti: l'Espanyol a ritmo Champions, il programma
Stasera alle 20 si gioca Barcellona-Real Madrid a Gedda, un Clasico che vale la vittoria della Supercoppa di Spagna. Intanto però in terra iberica il campionato va avanti senza le 4 squadre (comprese Atletico Madrid e Athletic Club) impegnate nel trofeo che si sta giocando in Arabia Saudita.
Oggi in campo l'Espanyol, che sta sorprendendo tutti con un ritmo da Champions League. Vincendo oggi contro il Levante, potrebbe portarsi addirittura a -2 dall'Atletico Madrid di Diego Simeone, quarto in graduatoria. Vediamo di seguito il programma completo della 19esima giornata in corso di svolgimento nella Liga Spagnola, con la classifica aggiornata ai risultati di sabato.
LaLiga, il programma completo della 19a giornata
Venerdì 9 gennaio
Getafe - Real Sociedad 1-2
Sabato 10 gennaio
Oviedo - Betis Siviglia 1-1
Villarreal - Alaves 3-1
Girona - Osasuna 1-0
Domenica 11 gennaio
Vallecano - Maiorca
Levante - Espanyol
Siviglia - Celta Vigo
La classifica aggiornata
1. Barcellona 49 punti (19)
2. Real Madrid 45 (19)
3. Villarreal 41 (18)
4. Atlético Madrid 38 (19)
5. Espanyol 33 18)
6. Betis Siviglia 29 (19)
7. Celta Vigo 26 18)
8. Athletic Bilbao 24 (19)
9. Elche 23 (19)
10. Real Sociedad 21 (19)
11. Getafe 21 (19)
12. Girona 21 (19)
13. Siviglia 20 18)
14. Osasuna 19 (19)
15. Vallecano 19 18)
16. Alaves 19 (19)
17. Maiorca 18 18)
18. Valencia 17 (19)
19. Levante 13 (17)
20. Oviedo 13 (19)
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.