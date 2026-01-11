Egitto in semifinale di Coppa d'Africa, Salah: "Questo ritiro è il migliore della mia carriera"

C'è anche l'Egitto tra le semifinaliste della Coppa d'Africa, avendo battuto ieri la Costa d'Avorio per 3-2. Il trascinatore dei 'Faraoni' è stato - come al solito - Mohamed Salah, autore del momentaneo 3-1 con cui ha messo la ciliegina su una grande prestazione. Il capitano della Nazionale egiziana, a fine partita, ha parlato così ai canali ufficiali della Federazione del suo paese: "Sono molto felice per questa grande vittoria. La gioia degli egiziani è molto importante per me ed è la motivazione più grande per tutti per continuare a vincere e progredire nel torneo. Vogliamo rendere felice il popolo egiziano e siamo contenti qualificazione alle semifinali".

Il giocatore del Liverpool ha poi proseguito: "E' per me motivo di orgoglio far parte di questa generazione di giocatori della nazionale egiziana. Il premio di miglior giocatore del match è il coronamento dell'impegno dell'intera squadra, tutti i giocatori sentono il valore e la responsabilità della maglia della nazionale egiziana".

Infine Salah, reduce da mesi non facili con la casacca dei Reds, ha sottolineato quanto si stia trovando bene in questo periodo: "L'attuale ritiro con la Nazionale egiziana è il migliore che abbia mai avuto nella mia carriera calcistica. La squadra è un'unica famiglia, che comprende lo staff tecnico e i giocatori. Ho vinto la maggior parte dei campionati, spero di vincere la Coppa d'Africa"