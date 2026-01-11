Ufficiale Ullrich e il Borussia Monchengladbach, avanti insieme: il difensore rinnova fino al 2029

Notizia importante in casa Borussia Monchengladbach. In queste ore, infatti, è stato annunciato il rinnovo del contratto del difensore Lukas Ullrich fino al 2029. Di seguito il comunicato ufficiale: "Il Borussia Mönchengladbach ha concordato un prolungamento anticipato di due anni del contratto con Lukas Ullrich, legando il difensore al club fino al 30 giugno 2029. Ullrich è arrivato al Borussia nell'estate del 2023, all'età di 19 anni, dall'Hertha Berlino. Nella sua prima stagione con i Puledri, ha collezionato quattro brevi presenze in Bundesliga e 19 presenze con la nazionale Under 23 in Regionalliga, segnando due gol.

La svolta è arrivata la scorsa stagione. Il terzino sinistro è stato schierato per la prima volta nell'undici titolare nella vittoria casalinga per 4-1 contro il Werder Brema alla nona giornata, e da quel momento in poi è stato praticamente onnipresente: il ventunenne ha giocato titolare in 24 delle sue 26 presenze in Bundesliga la scorsa stagione.

Oltre alla solidità difensiva e all'impressionante impegno, il nazionale tedesco Under 21 ha lasciato il segno anche in attacco. Ha fornito due assist e ha segnato il suo primo gol in Bundesliga il 15 febbraio nella vittoria per 2-1 in trasferta contro l'Union Berlino.

In questa stagione, Ullrich ha giocato 13 partite ufficiali, partendo titolare in poco meno della metà. È anche un membro fisso della nazionale tedesca Under 21, con cui ha raggiunto la finale degli Europei della scorsa estate. In totale, Ullrich ha collezionato nove presenze con la nazionale tedesca Under 21".