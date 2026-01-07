La classifica dei calciatori più costosi secondo il CIES: Yamal domina, Yildiz il primo della A

Nonostante Ousmane Dembélé abbia dominato la scena nel 2025 conquistando Pallone d’Oro, The Best FIFA e Globe Soccer Award, il francese non è oggi il giocatore con il valore di mercato più elevato. A stabilirlo è l’ultimo studio pubblicato dall’Osservatorio del Calcio CIES, che tiene conto di età, rendimento, potenziale e dati statistici.

In cima alla classifica svetta il talento del Barcellona Lamine Yamal, appena 18 anni, valutato ben 343,1 milioni di euro. Un balzo impressionante se si considera che dodici mesi fa il suo valore era di 180,3 milioni e che occupava soltanto la quarta posizione. Una crescita vertiginosa che certifica il suo status di gioiello assoluto del calcio mondiale. Alle sue spalle resiste Erling Haaland, secondo con una valutazione di 255,1 milioni: il norvegese del Manchester City continua a garantire numeri e continuità. Terzo posto per Kylian Mbappé, oggi al Real Madrid, stimato 201,3 milioni. L’età più avanzata rispetto ai primi due pesa sul suo posizionamento, nonostante le prestazioni restino di altissimo livello.

Scivola invece Jude Bellingham, che in un solo anno passa da leader della graduatoria a quarto, con un crollo di valore vicino ai 100 milioni. Completano le prime posizioni Michael Olise, Florian Wirtz e una forte presenza del PSG con Désiré Doué e João Neves. In Serie A il primo della classifica è lo juventino Kenan Yildiz, 14° con un valore di 121 milioni. Dietro di lui ci sono Lautaro Martinez (Inter, 19° con 109 milioni), Rasmus Hojlund (Napoli, 92,8), Francesco Pio Esposito (Inter, 75) e Alessandro Bastoni (Inter, 62).